Obavijesti

Show

Komentari 0
MASTERCHEF

Chef Goran Kočiš: 'Vidio sam neke poteze koje nisam vidio u 26 godina svoje karijere'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Chef Goran Kočiš: 'Vidio sam neke poteze koje nisam vidio u 26 godina svoje karijere'
7
Foto: NovaTV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon prvog individualnog izazova, top 21 natjecatelja MasterChefa pokazat će kako funkcioniraju kao tim. Imat će samo 90 minuta za pripremu ribljeg carpaccia, beef Wellingtona i pite od jabuka

Admiral

Žiri MasterChefa večeras će provjeriti kako natjecatelji funkcioniraju kao tim, a za pripremu ribljeg carpaccia, beef Wellingtona i pite od jabuka imat će samo 90 minuta. Nakon što kuhanju dođe kraj, Goran će ustanoviti: „Vidio sam neke poteze koje nisam vidio u 26 godina svoje karijere.“

Nakon prvog individualnog izazova, top 21 natjecatelja MasterChefa neće imati mnogo vremena za predah jer je pred njima prvi timski izazov u kojem više neće biti dovoljno brinuti samo o vlastitom tanjuru. 

Foto: NovaTV

„U kuhinji nitko ne kuha sam. Chef bez svog tima je ništa“, najavit će im Stjepan Vukadin, dajući naslutiti koliko će u ovom izazovu važni biti suradnja, komunikacija i dobra podjela zadataka.

TOP 21 Jose zasjao u prvom MasterChef izazovu, dobio karticu imuniteta
Jose zasjao u prvom MasterChef izazovu, dobio karticu imuniteta

Timovi će biti raspoređeni prema mentorima, a uloge vođa pripast će kandidatima koji su se istaknuli u prethodnom izazovu – Juan Jose Nunez Andrade vodit će plavi, Ena Kokanović Nagy zeleni, a Filip Krupski crveni tim. Svaki vođa odabrat će i svog sous-chefa: Ena će izabrati Nensi Dujić, Jose Josipa Jurčevića, a Filip Matiju Vidakovića.

Foto: NovaTV

„Vođa mora voditi brigu o svemu – organizaciji, namirnicama, ljudima. To je jako odgovoran posao“, upozorit će ih chef Goran Kočiš, a koliko će se kandidati snaći pod pritiskom tek će se pokazati. Pred tri tima bit će zadatak pripremiti tri kulinarska slijeda, a dodatni izazov bit će činjenica da će sve namirnice koje uzmu u trgovini morati i iskoristiti. 

„Morat ćete paziti na brzinu i ideju, pokazat ćete tko ste“, poručit će im Mario Mihelj prije početka izazova. Za neke će priprema zadanih klasika predstavljati i izlazak iz zone sigurnosti. 

„Jela sam carpaccio od ribe u restoranima, ali nisam ga sama radila“, priznat će Ena. Filip će, pak, već na početku procijeniti gdje bi njegov tim mogao imati poteškoća: „Najslabija karika u mom timu je Danijela jer ne zna što je carpaccio, a to su osnove.“

Foto: NovaTV

Jose će se osloniti na iskustvo članova svojeg tima te će pripremu glavnog jela povjeriti dvojici kandidata. 

„Glavno jelo radit će Josip i Dominik, koji ima iskustva s izradom beef Wellingtona“, objasnit će svoju strategiju.

„Sada će doći do izražaja kako tko radi“, zaključit će Josip Jurčević. Doista, prvi timski izazov pokazat će tko se najbolje snalazi u zajedničkom radu, tko zna preuzeti odgovornost, a tko će teško pratiti tempo svoje ekipe, stoga ne propustite novu epizodu MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

TOP 21 Natjecatelji ulaze u MasterChef kuhinju: Stiže im prva kutija iznenađenja, majčinski umaci!
Natjecatelji ulaze u MasterChef kuhinju: Stiže im prva kutija iznenađenja, majčinski umaci!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Houdek pozirao s kćeri Sofijom (20) koja je rijetko u javnosti
BILI NA SLAVLJU

Houdek pozirao s kćeri Sofijom (20) koja je rijetko u javnosti

Jacques je otkrio da je njegova nasljednica završila kozmetičku školu, bavi se šminkanjem i planira nastaviti obrazovanje u tom smjeru
Drama u 'Eliti': Lauru ulovili u krevetu s dečkom Aneli Ahmić, morali su je pratiti i zaštitari!
SKORO SE FIZIČKI OBRAČUNALI

Drama u 'Eliti': Lauru ulovili u krevetu s dečkom Aneli Ahmić, morali su je pratiti i zaštitari!

Dok je Aneli Ahmić vrijeđala Filipa Đukića, a osiguranje se trudilo da ne nasrne na njega i Lauru, njih dvoje su ležerno ležali u krevetu i pušili cigaretu
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do 'Elite': Ovako se mijenjala fatalna plavuša Glorija Jelovac
UŠLA U SRPSKI REALITY

FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do 'Elite': Ovako se mijenjala fatalna plavuša Glorija Jelovac

Nakon što se u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' natjecala za naklonost Miloša Mićovića, Glorija Jelovec pokazala je kulinarske vještine u 'Večeri za 5', a sad se natječe u kontroverznom srpskom showu 'Elita'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026