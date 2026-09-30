Chef Goran Kočiš: 'Vidio sam neke poteze koje nisam vidio u 26 godina svoje karijere'

Žiri MasterChefa večeras će provjeriti kako natjecatelji funkcioniraju kao tim, a za pripremu ribljeg carpaccia, beef Wellingtona i pite od jabuka imat će samo 90 minuta. Nakon što kuhanju dođe kraj, Goran će ustanoviti: „Vidio sam neke poteze koje nisam vidio u 26 godina svoje karijere.“

Nakon prvog individualnog izazova, top 21 natjecatelja MasterChefa neće imati mnogo vremena za predah jer je pred njima prvi timski izazov u kojem više neće biti dovoljno brinuti samo o vlastitom tanjuru.

Foto: NovaTV

„U kuhinji nitko ne kuha sam. Chef bez svog tima je ništa“, najavit će im Stjepan Vukadin, dajući naslutiti koliko će u ovom izazovu važni biti suradnja, komunikacija i dobra podjela zadataka.

Timovi će biti raspoređeni prema mentorima, a uloge vođa pripast će kandidatima koji su se istaknuli u prethodnom izazovu – Juan Jose Nunez Andrade vodit će plavi, Ena Kokanović Nagy zeleni, a Filip Krupski crveni tim. Svaki vođa odabrat će i svog sous-chefa: Ena će izabrati Nensi Dujić, Jose Josipa Jurčevića, a Filip Matiju Vidakovića.

Foto: NovaTV

„Vođa mora voditi brigu o svemu – organizaciji, namirnicama, ljudima. To je jako odgovoran posao“, upozorit će ih chef Goran Kočiš, a koliko će se kandidati snaći pod pritiskom tek će se pokazati. Pred tri tima bit će zadatak pripremiti tri kulinarska slijeda, a dodatni izazov bit će činjenica da će sve namirnice koje uzmu u trgovini morati i iskoristiti.

„Morat ćete paziti na brzinu i ideju, pokazat ćete tko ste“, poručit će im Mario Mihelj prije početka izazova. Za neke će priprema zadanih klasika predstavljati i izlazak iz zone sigurnosti.

„Jela sam carpaccio od ribe u restoranima, ali nisam ga sama radila“, priznat će Ena. Filip će, pak, već na početku procijeniti gdje bi njegov tim mogao imati poteškoća: „Najslabija karika u mom timu je Danijela jer ne zna što je carpaccio, a to su osnove.“

Foto: NovaTV

Jose će se osloniti na iskustvo članova svojeg tima te će pripremu glavnog jela povjeriti dvojici kandidata.

„Glavno jelo radit će Josip i Dominik, koji ima iskustva s izradom beef Wellingtona“, objasnit će svoju strategiju.

„Sada će doći do izražaja kako tko radi“, zaključit će Josip Jurčević. Doista, prvi timski izazov pokazat će tko se najbolje snalazi u zajedničkom radu, tko zna preuzeti odgovornost, a tko će teško pratiti tempo svoje ekipe, stoga ne propustite novu epizodu MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!