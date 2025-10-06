Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!

Napetost će se osjećati u zraku dok će članovi zelenog tima nominirati jedni druge za stres test. Nakon poraza u izazovu koji ih je izbacio iz zone sigurnosti, čeka ih ono čega su se svi potajno pribojavali - da bi ovo mogao biti njihov zadnji dan u MasterChefu. Svaka odluka, svaki okus i svaka pogreška će se zbrajati.

- Unatoč svim dobrim i savršenim jelima koje je moj zeleni tim napravio, u nominacijama su, jer jednostavno nisu mogli pogoditi tematiku - reći će chef Goran Kočiš.

Foto: Luka Dubroja

Ovaj stres test bit će poseban po tome što dolazi jedan od izazivača.

- Danas će Josip dobiti priliku izboriti svoj povratak u MasterChef - priopćit će kandidatima nakon nominacija chef Stjepan Vukadin.

Josip Barišić u bootcampu nije uspio ući u MasterChef, ali je već tada dobio crnu pregaču i priliku da bude izazivač u stres testu u kojem večeras sudjeluju nominirani članovi Goranovog tima. Svojom će pojavom unijeti novu energiju, ali i dozu neizvjesnosti.

- Mislim da su dobili dobrog izazivača - reći će Zoran, koji je Josipa upoznao na audiciji.

Foto: Luka Dubroja

Atmosfera će biti nabijena rivalstvom, ali i međusobnim poštovanjem, a Josip će kazati: "Čast mi je što sam uopće došao ovdje, borit ću se do kraja."

Endrina Muqaj svjesna je toga da je Josipu teže nego ostalim kandidatima: "Josip se našao u jako teškoj situaciji, jer mi već imamo osjećaj u ovoj kuhinji. Ne bih mu bila u koži."

Foto: Luka Dubroja

Tko će sve biti nominiran i kakva drama očekuje zeleni tim na nominacijama i prije nego saznaju da će dobiti ozbiljnog dodatnog protivnika u stres testu ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.