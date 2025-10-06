Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPETOST U ZRAKU

Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!
5
Foto: Luka Dubroja

Josip Barišić u bootcampu nije uspio ući u MasterChef, ali je već tada dobio crnu pregaču i priliku da bude izazivač u stres testu u kojem večeras sudjeluju nominirani članovi Goranovog tima

Napetost će se osjećati u zraku dok će članovi zelenog tima nominirati jedni druge za stres test. Nakon poraza u izazovu koji ih je izbacio iz zone sigurnosti, čeka ih ono čega su se svi potajno pribojavali - da bi ovo mogao biti njihov zadnji dan u MasterChefu. Svaka odluka, svaki okus i svaka pogreška će se zbrajati.

- Unatoč svim dobrim i savršenim jelima koje je moj zeleni tim napravio, u nominacijama su, jer jednostavno nisu mogli pogoditi tematiku - reći će chef Goran Kočiš.

Foto: Luka Dubroja

Ovaj stres test bit će poseban po tome što dolazi jedan od izazivača.

- Danas će Josip dobiti priliku izboriti svoj povratak u MasterChef - priopćit će kandidatima nakon nominacija chef Stjepan Vukadin.

MASTERCHEF Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja
Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja

Josip Barišić u bootcampu nije uspio ući u MasterChef, ali je već tada dobio crnu pregaču i priliku da bude izazivač u stres testu u kojem večeras sudjeluju nominirani članovi Goranovog tima. Svojom će pojavom unijeti novu energiju, ali i dozu neizvjesnosti.

- Mislim da su dobili dobrog izazivača - reći će Zoran, koji je Josipa upoznao na audiciji.

Foto: Luka Dubroja

Atmosfera će biti nabijena rivalstvom, ali i međusobnim poštovanjem, a Josip će kazati: "Čast mi je što sam uopće došao ovdje, borit ću se do kraja."

NOVA FAZA NATJECANJA Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa
Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa

Endrina Muqaj svjesna je toga da je Josipu teže nego ostalim kandidatima: "Josip se našao u jako teškoj situaciji, jer mi već imamo osjećaj u ovoj kuhinji. Ne bih mu bila u koži."

Foto: Luka Dubroja

Tko će sve biti nominiran i kakva drama očekuje zeleni tim na nominacijama i prije nego saznaju da će dobiti ozbiljnog dodatnog protivnika u stres testu ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025