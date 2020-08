Želim u HNK i gledati 'Ciganina'

Ja se s ponosom nazivam Cigan. Pa to je lijepa riječ, puna ljepša nego Rom. Pa daj zamisli da me na ulici ljudi umjesto ‘Cigane, brate’ pozdravljaju s ‘Rome, brate’. Ti koji to ne vole nisu normalni, kaže Braco

<p>Ranom zorom na društvenoj je mreži <strong>Sead Hasanović Braco</strong> praktički sam sebi čestitao 67. rođendan. Ispred njega je bila šalica kave, što i odgovara dobu dana, no raspoloženje se nije odveć popravilo ni kasnije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Braco liječi pogledom</strong></p><p>- Ma kakvo slavlje, nema ništa od toga. Nisu ovo godine za velika slavlja, a nije ni godina zbog ove korone, moramo se paziti - kaže nam Braco.</p><p>Uredno je pozvao na piće, no glas nije bio veseo kako to nekima zna biti za rođendan. A prema već spomenutoj poruci na internetu, činilo se da će biti potpuno drugačije.</p><p>- To sam ja, Braco Cro Rom. Domoljub rođen u Zagrebu 26. 08. 1953., pametan. I lijep i najljepši Cigan Hrvatske. Bok - napisao je Braco. Zapravo, otprilike tako je napisao, izvorna je poruka ponešto gramatički “složenija”.</p><p>Situacija zbog pandemije ga “živcira”, kao uostalom i sve ostale. Bori se sad za posao više nego inače. On i supruga Vesna u Zagrebu vode restoran “Kod Vesne i Brace” s romskom kuhinjom. Gospođa je zadužena za spravljanje delicija, a Braco “za sve ostalo”.</p><p>Što mu i nije teško, ljudi ga i dalje pamte kao legendu iz legendarne emisije pokojnog Željka Malnara “Noćna mora”. U jednoj od emisija baš je “Želku” otkrivao svoje školovanje i rekao kako je završio ugostiteljsku školu, pa je ovo logičan slijed. Naravno, ne da konobari.</p><p>- Ma kakav konobar, Želko. Pa Cigani mogu biti samo vlasnici restorana - pričao je prije mnogo godina u “Noćnoj mori” Braco Cigan.<br/> Zasmetala mu je i još jedna stvar. Kad su hit knjiga i isto takva predstava “Ciganin, ali najljepši” poharali Hrvatsku, neki su se žalili na riječ “Cigan” u naslovu. Braci to ne smeta.</p><p>- Ja se s ponosom nazivam Cigan. Pa to je lijepa riječ, puna ljepša nego Rom. Pa daj zamisli da me na ulici ljudi umjesto ‘Cigane, brate’ pozdravljaju s ‘Rome, brate’. Ti koji to ne vole nisu normalni - u dahu nam je ispričao Braco pa smo se, kad smo se već dotakli teme, vratili na knjigu i predstavu zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta.</p><p>- Čuj, knjigu nisam pročitao i radije bih išao pogledati predstavu, za mene je više gledanje nego čitanje. I ići ću to pogledati, zanima me.</p>