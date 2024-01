Željka iz 'Života na vagi' otkrila da je u vezi: 'Iz Beograda je, ali nećemo se još uvijek preseliti...'

Željka Mateša je u 'Život na vagi' ušla sa 175 kilograma. Htjela je promijeniti svoj život iz korijena i biti uzor svojoj djeci.

- Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti - rekla je kandidatkinja šeste sezone. Za RTL je otkrila da je upoznala čovjeka svog života.

- Imam između 88 i 90 kila i na listi sam čekanja za odstranjivanje viška kože. S trenerom sam razgovarala da bi bilo dobro da skinem još nekoliko kilograma - rekla je i dodala kako je cilj doći do 70 kilograma, a Željka tvrdi da je to moguće ako odstrani kožu.

Foto: RTL

Više nema treninge jedan na jedan, ali joj trener slaže prehranu i treninge.

- Sad baš čekam da se nađemo, moramo raditi trening za održavanje mišićne mase i prehranu za održavanje kilaže - rekla je.

Željka je otkrila detalje nove veze.

- Prošle godine sam radila na sezoni i upoznala kolegicu koja me spontano spojila sa svojim bratićem. Kada smo prvi put počeli razgovarati bilo je odlično, potom smo se sreli, upoznali i danas nam je kao i prvog dana - rekla je te dodala da su zajedno pola godine, a planiraju i zajedničku budućnost.

Foto: RTL

- On je iz Beograda. Puno truda ulažemo u vezu, kad uhvatimo priliku putujemo k njemu, a on i njegova djeca dođu kod nas. Kao i ja, ima također dvoje djece i hvala Bogu da se djeca slažu - rekla je.

S preseljenjem će ipak pričekati jer su im djeca maloljetna.

- Bar zasad ne vidimo rješenje. Ipak je to velika udaljenost, no možda se otvore neka vrata. U planu je da ja idem tamo, pa nekako sam spremna na sve te promjene, ne bojim se više. Zanima me što mi život nosi - zaključila je.

Foto: RTL

Podsjetimo, Željka se pojavila i u epizodi posljednje sezone 'Života na vagi' te oduševila gledatelje svojim izgledom.