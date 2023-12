Željka je postigla nevjerojatnu transformaciju, izgubila više od 50 kg: 'Bojala sam se hrane...'

Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku.

Željka nakon showa vodila borbu

Ispričala je to, između ostaloga, Željka Mateša u prošloj epizodi 'Života na vagi'. Dugorešanka je u šestu sezonu 'Života na vagi' ušla s 174,2 kilograma, a ukupno je izgubila 50,2 kilograma. Kandidatima je podijelila svoje iskustvo i savjete.

Foto: RTL/canva

- Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu - rekla je kandidatima u epizodi koja se emitirala u utorak navečer.

Pretila bila već u trudnoći

Upozorila je nove kandidate da se ne boje hrane, nego da paze i budu umjereni.

- Ako posrnete, ne znači da je kraj. Tek sad će shvatiti što je život i kolika je čast biti ovako nečega. Imao si tri mjeseca posvetiti se samo sebi i samo za sebe raditi - poručila je bivša kandidatkinja 'Života na vagi'.

Foto: RTL

Željka se s kilogramima bori odmalena, a sa svakom trudnoćom situacija je postajala sve problematičnija.

- U prvoj sam trudnoći pazila jer sam već tad bila pretila osoba, ali kad sam rodila, ponašala sam se opušteno i nabila sam kilograme do druge trudnoće. Poslije sam došla na 150 kilograma i kad sam rodila treće dijete, kilogrami su ostali i to se samo slagalo do moje sadašnje kilaže - govorila je ranije.

Držala je dijete, ali kilogrami su se vraćali

Pokušavala je držati dijete, ali kazala je kako je to bilo katastrofalno zato što bi preko tjedna jela samo jedan jogurt na dan, a vikendima sve ostalo i kilogrami bi joj se uvijek vraćali.

- Probala sam ići u teretanu, ali postalo mi je previše stresno uz troje male djece, posao, kuću... Nisam baš dobra u tome da si sama određujem dijetu zato što idem iz krajnosti u krajnost - ili jedem ili ne jedem. Ne mogu naći sredinu i prehrana mi je problem - rekla je prošle godine.

Foto: RTL/canva

Željka je blagajnica u jednome trgovačkom centru. Sjedilački posao je, uz hranu, također doprinosio debljaju.

- Ne znam ni kuhati zdravo. Kuham kako je kuhala moja baka, seosko jelo, ali oni su išli raditi na njivu, a ja sjednem za blagajnu. I tako sad kuham svojoj djeci i vidim da to nikamo ne vodi. Nadam se ovdje naučiti i njima pomoći, da imaju aktivniji život i da im bude lakše - govorila je.

Bivši suprug je ostavio, majka preminula...

Najveća podrška i motivacija su joj njezinih troje djece jer ju je suprug ostavio nakon 17 godina braka zbog druge žene, a i majka joj je preminula. Bodrili su je i kolege s posla.

- Na poslu su mi stalno govorili da trebam skinuti kilograme i da sam pretjerala pa mi ne bi davali neke teže poslove, nego me stavljali na blagajnu, ali i sad je i to problem jer moje tijelo drobi moje tijelo. Teško je kad imaš određenu kilažu sam se natjerati na gubljenje kilograma, ali oko mene su ljudi koji imaju isti cilj i želju, koju razumiju i bol i sve, oni te motiviraju - ispričala je Željka.

Foto: RTL

Nije voljela kako izgleda.

- Izbjegavam ogledala, izloge, gledam ravno. Smiješim se ljudima da ne obraćaju pažnju na ostatak - kazala je.

Željela je biti atraktivna

Ipak, u showu je priznala kako je spremna zavoljeti se.

- Predivna sam iznutra, a želim da se to i vani vidi. Svi me vole, govore mi da sam simpatična i draga, ali želim biti seksi! - govorila je.

Foto: RTL

Nije uspjela dogurati do finala, u kojem je pobijedio Josip Čapo, jer je bolji rezultat imala Lara Peruško.

- Ja sam zadovoljna i hvala svima na prilici. Možda nisam u finalu, ali sam pobijedila svoju glavu - izjavila je tad.

Željka je nakon showa postala popularna na TikToku. Toj se društvenoj mreži priključila zbog njezinih kupaca, koji joj često govore kako im je ogromna podrška. Prati je više od četiri tisuće ljudi, a najčešće objavljuje videozapise koji prikazuju kako vježba u teretani.