NAŠ OSCAROVAC

Željko Barčan osvojio drugi Oscar za specijalne efekte: Evo na kojem je hit filmu radio

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Virovitičko-podravska županija/Facebook

Talentirani Željko Barčan iz Pitomače godinama živi na Novom Zelandu, a već je radio na pedesetak visokobudžetnih filmova i osvojio brojne nagrade, među kojima su i dva zlatna kipića...

Oscar kao vrhunac filmske umjetnosti rijetki osvoje, no majstor specijalnih efekata Željko Barčan ima ih već dva. Prvi je osvojio za film Interstellar, a drugi prije mjesec dana za Avatar Fire and Ash, javlja HRT.

- Ovo nije moj osobni Oscar, ali moja uloga je bila, mogu reći sad bez ikakvog oklijevanja, jedna od ključnih uloga zato jer bio sam jedan od šest nadzornika za digitalne efekte. Ove nagrade su sve super, one su fenomenalne, ali mislim, tim i vrijeme provedeno sa tim ljudima i rješavanje problema i uvijek bit prvi i uvijek ono dići nešto na neku zavidnu razinu sa projektima tipa Avatar je ono što je meni osobno bitno - rekao je za Dnevnik HRT-a majstor za specijalne efekte Željko Barčan.

Iz rodne Pitomače otišao je s 19 godina u Kanadu, a nakon rada u Los Angelesu, Engleskoj, Škotskoj i Indiji danas živi na Novom Zelandu.

Foto: Virovitičko-podravska županija/Facebook

Specijalizirao se za simulacije vode, vatre i destrukcije, odnosno stvaranje efekata koji na filmu brišu granicu između stvarnog i imaginarnog.

- Radim svu destrukciju koju vidite na filmu, naravno ne možemo otići i ne možemo eksplodirati, rasturiti dvadeset zgrada ili zapalit cijeli grad, to je moja specijalizacija. Dakle, interesantna je jer je ono baš na nekoj liniji između umjetnosti i znanosti - kazao je.

Trenutačno radi na projektima poput Minecrafta i nove Moane, dok o budućim angažmanima još ne može govoriti.

