Željko Bebek dobio je poseban portret oslikan vinom, autorica za 24sata otkrila sve detalje

Poslane su mi izvrsne fotografije i odmah sam osjetila da je to velik izazov, ali i velika čast. Posebno me veselio portret Željka Bebeka. Volim slikati muškarce jer kod njih tražim prirodnu iskru u očima. Bebek ima izuzetno karizmatičan pogled i upravo je to bio izazov koji me privukao, rekla nam je Marina Tomašević, pjevačica i autorica portreta koji je Željko Bebek dobio proteklog vikenda na CMC Festivalu u Vodicama. Priča o Bebekovu portretu počela je još prošle godine, kad je Tomašević za Croatia Records izrađivala portrete izvođača okupljenih na albumu posvećenom skladatelju Đorđu Novkoviću.

- Prošle godine radila sam portrete za sve izvođače, ali rokovi koje sam dobila od Croatia Recordsa bili su vrlo kratki. Inače svaki portret radim najmanje desetak dana jer vino diše, suši se i mijenja, pa je potrebno vrijeme da bih dobila konačan rezultat kakav želim. Zbog kratkih rokova neki portreti nisu bili izvedeni onako kako sam ih ja zamišljala. Kad su Neda Ukraden i Željko Bebek dobivali priznanja za svoje nove albume, direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac došao je na ideju da izradim nove portrete kao posebno iznenađenje - ispričala nam je umjetnica.

Foto: PROMO

Bebekov portret izradila je u svojoj prepoznatljivoj Vinorel tehnici.

- Mogla sam ga raditi uljem, akvarelom ili nekom drugom tehnikom, ali upravo me vino privlači zbog svoje nepredvidivosti. Kod vina ne vidite odmah konačan rezultat. Tek nakon dan ili dva pojavljuju se pravi tonovi i kontrasti. Vinorel je tehnika koja prirodno naginje impresionizmu, dok sam ja po karakteru realist i perfekcionist. Upravo zato me toliko privlači. Godinama sam učila kako kontrolirati vino i postići realizam koji želim. To je kreativan, zahtjevan i vrlo poseban proces - priznala je Tomašević.

Dok je radila na portretu, vraćale su joj se uspomene na glazbu uz koju je odrastala.

- Odrasla sam uz Željka Bebeka i Bijelo dugme. Posebno se sjećam pjesme 'Da sam pekar'. Moja prijateljica i ja imale smo tek dvanaest ili trinaest godina kada smo nabavile album Bijelog dugmeta. Skakale smo po kući, pjevale i uživale u njihovoj glazbi. Te uspomene vraćale su mi se dok sam radila portret - prisjetila se.

Najvažnije joj je bilo da portret ne prenese samo izgled, nego i osobnost glazbenika.

- Kad slikam nekoga koga poštujem, u rad unosim cijelu sebe, svoje vrijeme, emociju, strpljenje i ljubav prema umjetnosti. Sve što mi je darovano nastojim prenijeti na papir. Možda se Bebekov portret razlikovao upravo po njegovom snažnom pogledu i posebnoj karizmi koju nosi - rekla je pa nastavila:

- Pogled mora govoriti. Kada netko stane pred portret, želim da osjeti osobu koja je prikazana. Želim da kroz oči osjeti emociju, energiju i karakter. Na očima radim najduže. One su mi najvažniji dio svakog portreta jer upravo one nose priču.

Bebek nije znao da ga čeka iznenađenje.

- Bio je iskreno i ugodno iznenađen.Prvo što je pitao bilo je: 'Čija je ovo ideja?' Objasnila sam mu da je riječ o ideji Želimira Babogredca iz Croatia Recordsa. Bio je vrlo zahvalan i dirnut gestom.Posebno mi je drago što godinama poznajem njegovu obitelj koju iznimno cijenim. Njegova supruga Ružica i sin Zvonimir ostavili su na mene prekrasan dojam i veseli me vidjeti koliko su ostali prizemni, srdačni i kreativni ljudi - otkrila je Tomašević.

Foto: Boris Ščitar

Nakon portreta Željka Bebeka ne miruje.

- Uvijek radim nekoliko stvari istovremeno.Trenutačno pripremam novi projekt vezan uz vinare o kojem će javnost uskoro saznati više. Paralelno slikam i pripremam radove za izložbu u Rimu krajem studenoga. Ove godine ponovno sam pozvana i u Dohu, no zbog preklapanja termina s Rimom i glazbenim obvezama morala sam donijeti odluku. Budući da sam već izlagala u Kataru, ovaj put prioritet dajem Rimu. Istodobno radim na glazbenim projektima, među kojima je i suradnja sa zadarskom grupom Kadena. U tijeku su razgovori o mogućoj producentskoj i menadžerskoj suradnji. Posebno me vesele Vinorel radionice, odnosno susreti s ljudima kroz umjetnost. To je mjesto gdje najviše uživam, kada stvaramo zajedno, razgovaramo i dijelimo kreativnu energiju. Upravo taj neposredan kontakt s ljudima moja je najveća inspiracija - zaključila je.