Željko iz 'Ljubavi na selu': 'Zbog korone smo odgodili svadbu...'

U prosincu prošle godine postao je otac. On i partnerica Felina su u Općoj bolnici Pula dobili kćer. Iako su golupčići najavljivali svadbu za rujan ove godine, odustali su od toga

<p><strong>Željko Bilić</strong>, farmer koji je tražio srodnu dušu u desetoj sezoni realityja 'Ljubav je na selu', zaljubio se nakon showa. </p><p>- Moja mi se djevojka javila preko društvenih mreža nakon što me vidjela na televiziji. Našli smo se, upoznali i završili zajedno - rekao je Željko, kojeg su tijekom showa nazvali Istarski Casanova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U prosincu prošle godine postao je i otac. On i partnerica <strong>Felina</strong> su u Općoj bolnici Pula dobili kćer. Sada je otkrio kako se snalazi u ulozi oca.</p><p>- Dobro je sve, odlično se slažemo, zabavljamo se s malenom. Uživamo na moru svaki dan - ispričao je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3867530/zeljko-bilic-iz-ljubav-je-na-selu-uziva-u-ulozi-oca-ali-ima-lose-vijesti-svadbe-ove-godine-nece-biti/?fbclid=IwAR3-L2nl-ho_vvT7ds42rVDykUselWVIPUN29D_lhX9OPBtKGEYbG5_SyhU"> RTL</a>.</p><p>Inače, farmer se ubrzo trebao vjenčati, no promijenio je planove. Iako su golupčići najavljivali svadbu za rujan ove godine, odustali su od toga. </p><p>- Zbog korone smo odgodili svadbu na drugu godinu - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3867530/zeljko-bilic-iz-ljubav-je-na-selu-uziva-u-ulozi-oca-ali-ima-lose-vijesti-svadbe-ove-godine-nece-biti/?fbclid=IwAR3-L2nl-ho_vvT7ds42rVDykUselWVIPUN29D_lhX9OPBtKGEYbG5_SyhU" target="_blank">RTL</a> te dodao kako i dalje na slavlje planira pozvati prijatelje koje je upoznao u 'Ljubav je na selu'. </p>