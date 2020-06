Nakon Škore i Kekina, na izbore ide farmer iz 'Ljubav je na selu'

<p><strong>Željko Bilić</strong>, farmer koji je tražio srodnu dušu u desetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', sada ulazi, kako kaže, u visoku politiku. Za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3831576/od-farmera-do-politicara-zvijezda-ljubav-je-na-selu-kandidat-je-zivog-zida-na-parlamentarnim-izborima/" target="_blank">RTL </a>je potvrdio kako će se naći na listi stranke Živi zid. Željko je inače već neko vrijeme politički aktivan u Istri. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Ljubavni parovi s malih ekrana'</strong></p><p>On medijske stupce više ne želi puniti svojim privatnim životom, već političkim obećanjima. Rekao je kako želi zastupati interese građana u Saboru.</p><p>- Budimo složni i nemojmo dopustiti da nas dijele. Njih pustimo u 1945. godini, a mi svi skupa gledajmo rješenja i bolju budućnost. Pozivam sve svoje prijatelje da preferencijalno glasaju za mene u 8. izbornoj jedinici. Svi zajedno za bolju Istru i Rijeku - poručio je Željko entuzijastično. </p><p>Podsjetimo, upravo zbog 'Ljubav je na selu' Željko je upoznao buduću suprugu. On je u emisiji na svojoj farmi ugostio <strong>Maju Švaljug</strong>, <strong>Jacqueline Kale</strong>, <strong>Ružu Pejić</strong> i <strong>Paulinu Tomičić</strong>, a srodnu dušu je našao nakon showa. </p><p>- Moja mi se djevojka javila preko društvenih mreža nakon što me vidjela na televiziji. Našli smo se, upoznali i završili zajedno - rekao je Željko, kojeg su tijekom showa nazvali Istarski Casanova. U prosincu prošle godine postao je i otac. On i partnerica <strong>Felina</strong> su u Općoj bolnici Pula dobili kćer.</p><p>Maja, koja se borila za njegovo srce, javno mu je čestitala na prinovi.</p><p>- Neka je živa i zdrava - napisala je. </p>