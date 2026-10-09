Željko Pervan: 'Jednom sam se opekao s Baretom. Sudio sam mu zbog načina života'

Komičar Željko Pervan (64) u siječnju 2025. godine gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u 2', gdje je govorio i o Goranu Baretu. Tom je prilikom ispričao kako je nakon slušanja Baretova albuma 'Srce' promijenio mišljenje o glazbeniku čiji je način života ranije osuđivao.

- Ja sam se jednom opekao s Goranom Baretom. Sudio sam mu zbog načina života, kako si to dozvoljava. Počeo sam suditi drugima, to me još uvijek muči. I kupim na autoputu njegov album 'Srce' i kad sam ja čuo tekstove, plakao sam, evo časna riječ, od žala što sam ikada nešto loše pomislio. Dakle, trebamo malo obuzdati jezičinu i osudu - rekao je tada Pervan.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Objasnio je da su ga tekstovi na albumu potaknuli da preispita svoje ranije stavove o Baretu.

Goran Bare preminuo je 9. listopada 2026. godine u 62. godini života. Kao frontmen Majki ostavio je iza sebe dugu glazbenu karijeru i pjesme koje su obilježile hrvatsku rock-scenu.