KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

Zemlja u kojoj ima ‘za svakog ponešto’: Od zabranitelja do čovjeka koji je bio u svemiru

Piše Davor Lugarić,
Zemlja u kojoj ima ‘za svakog ponešto’: Od zabranitelja do čovjeka koji je bio u svemiru
Kazališne kuće, i nezavisne i zavisne, trude se ove jeseni oko programa, a ako se po jutru dan poznaje, to bi trebalo izgledati dobro. I na glazbenom polju daje naslutiti dobru jesen i zimu

Već su neke kazališne premijere bile, primjerice u Kerempuhu “Alan Ford”, u Scenoteci se sprema “Kad penzići luduju”, nova kazališna sezona Hrvatskog narodnoga kazališta Split počela je izvedbom "glazbeno-scenskog spektakla" pod nazivom “Krunidba kralja Tomislava”, zagrebački kazališni pandan splitskom ima sjajnu izložbu posvećenu velikim skladateljima Jakovu Gotovcu i Ivi Tijardoviću, pa onda slijedi premijera “Zastava”...

Da ne nabrajam dalje, i ostale kazališne kuće, nezavisne i zavisne, trude se oko programa, a ako se po jutru dan poznaje, to bi trebalo izgledati dobro. I na glazbenom polju daje naslutiti dobru jesen i zimu. U Tvornici bi trebala gostovati Nena, legendarna pjevačica koja je svjetsku slavu doživjela 1983. godine nakon izvedbe kultne i nezaboravne pjesme “99 Luftballons” koja je postala hitom broj jedan na brojnim njemačkim, ali i međunarodnim ljestvicama.

Ima tu još ozbiljnih glazbenika, krajem godine opet nam dolazi André Rieu, Zagrebačka filharmonija standardno ima dobar program, a tu je i Zagreb Jazz Festival, koji iz godine u godine dovodi najbolje jazziste svijeta.

Da ne idemo dalje, za lipanj sljedeće godine najavljen je i nastup Stinga... Eto, malo glazbe nakon nekih “novcoljubnih” koncerata kojima smo bili izloženi. Ima tu i drugih stvari koje su sjajne, spomenimo, primjerice, nastup Yuvala Noaha Hararija, izraelski je to povjesničar, filozof i svjetski poznati autor nekoliko bestselera.

Ako vam ni to nije dosta, u Lisinskom će u prosincu gostovati Chris Hadfield, “najveća zvijezda među astronautima”. Da, da, krasni su ovi kontrasti u ovoj državici, od zabranitelja do čovjeka koji je bio u svemiru. Za svakoga ponešto.

