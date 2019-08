Žena Johna Legenda ponovno šokira: Botoksirala si je pazuhe

Supruga pjevača Johna Legenda (40), manekenka Chrissy Teigen (33) ponovno je šokirala javnost iznoseći svoj privatni život na društvenim mrežama. Dok mnogi skrivaju što su korigirali na sebi i koje plastične operacije su napravili, Chrissy je i to podijelila s pratiteljima.

Nedavno je objavila video na kojem joj liječnik ubrizgava botoks u pazuhe.

- Botoksirala sam pazuhe. Najbolji potez koji sam napravila. Ponovno mogu nositi svilu bez da se znojim! - uzbuđena je Chrissy.

Dok je liječnik radio svoj zadatak, Chrissy je lice prekrila komadom tkanine.

- Izgledalo je vrlo zastrašujuće - rekla je supruga pjevača.

Ovo nije prvi put da se Chrissy pozabavila svojim pazusima. Prije dvije godine je priznala da su joj liječnici isisali masne naslage.

- To je tajna, ali me nije briga. To je bilo prije devet godina, možda malo više. Smanjili su svaki za pet centimetara. Ipak, sad se to vratilo pa ću morati ponovno platiti za liposukciju - rekla je tada. Kako kaže, osjećala se bolje u svojoj koži, bila je samouvjerenija i nosila je izazovnije haljine.

- To je bila najgluplja stvar koju sam napravila, ali mi se svidjela. Ne žalim za tim - dodala je.