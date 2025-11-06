Obavijesti

ZA NJEGOV 56. ROĐENDAN

Žena Matthewa McConaugheya pokazala kako glumac izgleda bez majice. Obožavateljice lude!

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Camila McConaughey proslavila je 56. rođendan svog supruga Matthewa McConaugheyja objavivši na Instagramu crno-bijelu fotografiju na kojoj je glumac bez majice, čime je je obradovala njegove obožavateljice

Supruga poznatog glumca Matthewa McConaugheyja, Camila, obradovala je svoje pratitelje načinom na koji je svom suprugu čestitala rođendan. Naime, Camila (42) je proslavila 56. rođendan svog supruga objavivši na Instagramu crno-bijelu fotografiju na kojoj je glumac bez majice.

Uz fotografiju, napisala je i emotivnu rođendansku poruku.

"Da… Ti si dobro (alright), dobro, dobro...Sretan rođendan, dragi!" napisala je Camila u opisu objave, misleći pritom na poznatu izjavu Matthewa u filmu Munjeni i zbunjeni kojim je debitirao na velikom platnu.

"Danas ćemo slaviti tebe! Ali mi to zaista uvijek činimo jer si ti svjetlo naših života!! Hvala ti što si ti!!" napisala je. Glumac, kojemu je rođendan bio 4. studenog, podijelio je njezinu objavu na svom Instagram Storyju i kratko napisao "ljubav".

Podsjetimo, Matthew i Camila upoznali su se 2006. godine prilikom izlaska u jednom klubu u Los Angelesu. Nakon šest godina su se vjenčali, a imaju troje djece: sina Levija (17), kćer Vidu (15) i najmlađeg sina Livingstona (12).

