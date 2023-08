'Žena što je starija je otpisanija. Muškarac je pak šarmantniji što je stariji, nema veze što smrdi'

Pjevačica Nina Badrić (51) smatra kako se danas vrši golemi pritisak na žene i njihovu ljepotu. Ističe kako svijet od žena traži savršenstvo, a da se muškarce drugačije tretira.

- Jedan ogroman je presing na žene, da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to onda jedan prototip prave žene - rekla je Badrić za IN Magazin.

Smatra kako se mnoge djevojke operiraju radi društvenih mreža.

- Danas te svijet traži da budeš Instagramski popeglan i zapravo se mnoge cure operiraju da bi bile lijepe na Instagramu. Samo ne znam koliko ljudi shvaćaju da Instagram nije real life nego je to nešto gdje svi možemo lagati, svi možemo muljati - govori Nina.

Ističe kako se muškarce tretira drugačije od žena.

- Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imo trbušinu do zuba, njemu će uvijek naći i reći 'on je boemski šarmantan'. A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će bit 'Ma vidi ovu što se raspala!' - zaključuje pjevačica.

Ranije je priznala kako se suprotstavlja standardima ljepote.

- Ponosna sam na samu sebe jer sam u tim mjerilima ja uvijek suprotno. Ako je ovo doba operacija i korekcija do neprepoznatljivosti, onda sam ja suprotno. Ako je ovo doba androgene mršavosti, ja sam imala 5-6 kilograma više. Možda je to moj inat da me se ne ukalupi, jer najviše u životu mrzim kalup u bilo čemu - rekla je za Hype TV.