Zendaya i Tom Holland planiraju svadbeno slavlje u dvorcu...

Nakon mjeseci nagađanja, Tom Holland napokon je potvrdio da se vjenčao s holivudskom zvijezdom Zendayom. Iako su vjenčanje držali u tajnosti, govori se da par planira veliku zabavu s brojnim slavnim uzvanicima kako bi proslavili svoje vjenčanje. Tridesetogodišnja zvijezda filma 'Spider-Man' otkrio je da je zapravo u braku nakon što su se fotografije para s jezera Como počele širiti internetom, a on je bio prisiljen obavijestiti obitelj da su slike lažne.

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Prema pisanju Daily Maila, par planira zabavu u dvorcu Belvoir u Leicestershireu, raskošnom dvorcu koji datira iz vremena normanskog osvajanja 1066. godine. Imanje je i dalje u vlasništvu obitelji, ali je otvoreno za javnost i dostupno za privatni najam. Jedini nedostatak je prisutnost krpelja na imanju posebice u visokoj travi oko imanja.

- Tom i Zendaya inzistiraju na tome da se nijedan gost ne smije približiti tom dijelu imanja kako nitko od holivudskih zvijezda ne bi zadobio ugriz krpelja - rekao je izvor za Daily Mail.

Nedavno su obilazili imanje i pokazivali gdje žele postaviti klavir i šatore - nadodao je izvor.

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Zendaya je također u to vrijeme šutjela o glasinama o vjenčanju, dok je ironično promovirala film o vjenčanju pod nazivom 'The Drama'. Tijekom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela, zamolili su je da pojasni glasine o udaji.

- Siguran sam da znaš kako je internet poludio zbog priča da si možda zapravo u braku s Tomom - pitao je voditelj.

- Stvarno? Nisam vidjela ništa od toga! - odgovorila je glumica duhovito.

- Naš posao može donijeti vrlo stresne situacije i doista je lijepo imati čvrst temelj u odnosu koji će odoljeti zubu vremena. Možemo pružiti podršku jedno drugome na način na koji to samo mi možemo, jer jedino mi doista razumijemo kakav je život koji vodimo, a mislim da je to privilegija, jednostavno ne mogu zamisliti kako bih takvo što mogao imati s bilo kim drugim - govorio je u intervjuu za Esquire Tom Holland.