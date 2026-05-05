Obavijesti

Show

Komentari 0
LANI JE BLISTALA

Zendaya se ove godine nije pojavila na Met Gali, evo i zašto

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 1 min
Zendaya se ove godine nije pojavila na Met Gali, evo i zašto
4
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Zendaya je proteklih godina bila jedno od najpopularnijih lica crvenoga tepiha Met Gale, no ovoga puta svečanost je preskočila.

Admiral

Zendaya (29) ove godine nije bila na prestižnoj Met Gala večeri, unatoč tome što je posljednjih godina bila jedno od najprepoznatljivijih lica na crvenom tepihu. 

Elle prenosi kako glumica nije bila na svečanosti zbog iznimno intenzivnih profesionalnih obveza. Tijekom posljednjih mjeseci sudjelovala je na promotivnim turnejama za film "The Drama", gdje joj je partner bio Robert Pattinson, kao i za treću i ujedno završnu sezonu serije "Euphoria".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom 01:23
Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters
CRVENI TEPIH Zendaya zablistala u vintage kreaciji s cvijetom, koju su već nosile slavne dame
Zendaya zablistala u vintage kreaciji s cvijetom, koju su već nosile slavne dame

Osim toga, već je započela promociju nadolazećeg filma "Dune 3", a očekuje je i novi nastavak Spiderman franšize u kojem glumi uz svog partnera Toma Hollanda. Par je nedavno viđen zajedno na događaju u Kaliforniji vezanom uz njegov brend Bero, dok je Zendaya nakon toga otputovala u New York zbog rada na novoj kampanji za svoju kolekciju s brendom On. Prema pisanju Daily Maila, isti su dan viđeni i u Londonu. 

The MET Gala 2024 - New York
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Zendaya je godinama bila nezaobilazna na Met Gali, a posebno se istaknula 2024. kada je bila suvoditeljica događaja s temom "Garden of Time". Tada je oduševila s čak dva upečatljiva modna izdanja na stepenicama Metropolitan Museum of Art.

IZREKLI SUDBONOSNO DA Vjenčali su se Zendaya i Tom Holland? 'Da, propustili ste to'
Vjenčali su se Zendaya i Tom Holland? 'Da, propustili ste to'

Podsjetimo, na Met Gali prošle godine Zendaya je pratila temu "Superfine: Tailoring Black Style" u elegantnom bijelom trodijelnom odijelu brenda Louis Vuitton, koje je dizajnirao Pharrell Williams. Look je upotpunila šeširom širokog oboda i upečatljivim brošem, dok su crveni nokti dodatno naglasili njezin zaručnički prsten koji joj je poklonio Holland.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026