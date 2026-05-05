Zendaya se ove godine nije pojavila na Met Gali, evo i zašto

Zendaya (29) ove godine nije bila na prestižnoj Met Gala večeri, unatoč tome što je posljednjih godina bila jedno od najprepoznatljivijih lica na crvenom tepihu.

Elle prenosi kako glumica nije bila na svečanosti zbog iznimno intenzivnih profesionalnih obveza. Tijekom posljednjih mjeseci sudjelovala je na promotivnim turnejama za film "The Drama", gdje joj je partner bio Robert Pattinson, kao i za treću i ujedno završnu sezonu serije "Euphoria".

Osim toga, već je započela promociju nadolazećeg filma "Dune 3", a očekuje je i novi nastavak Spiderman franšize u kojem glumi uz svog partnera Toma Hollanda. Par je nedavno viđen zajedno na događaju u Kaliforniji vezanom uz njegov brend Bero, dok je Zendaya nakon toga otputovala u New York zbog rada na novoj kampanji za svoju kolekciju s brendom On. Prema pisanju Daily Maila, isti su dan viđeni i u Londonu.

Zendaya je godinama bila nezaobilazna na Met Gali, a posebno se istaknula 2024. kada je bila suvoditeljica događaja s temom "Garden of Time". Tada je oduševila s čak dva upečatljiva modna izdanja na stepenicama Metropolitan Museum of Art.

Podsjetimo, na Met Gali prošle godine Zendaya je pratila temu "Superfine: Tailoring Black Style" u elegantnom bijelom trodijelnom odijelu brenda Louis Vuitton, koje je dizajnirao Pharrell Williams. Look je upotpunila šeširom širokog oboda i upečatljivim brošem, dok su crveni nokti dodatno naglasili njezin zaručnički prsten koji joj je poklonio Holland.