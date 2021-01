Vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić (68) došao je u središte skandala nakon što ga je nekoliko djevojaka prijavilo za seksualno uznemiravanje i silovanje.

Brojne javne face oštro su osudile njegov čin komentirajući kako silovatelje treba kazniti najstrožom zatvorskom kaznom, a sada se oglasila i srpska pjevačica Jelena Karleuša (40).

- Svi su šokirani silovanjem mladih glumica, a ja vas pitam: Koga vi 'folirate'? Javna tajna je da se mlade glumice zlostavljaju ili ucjenjuju ulogama. I to desetljećima unazad. Pitajte bilo koju glumicu koliko je samo puta doživjela da neki starac traži uslugu za ulogu u filmu No isto to se događa i u svijetu mladih pjevačica - započela je Karleuša svoju objavu na društvenim mrežama pa dodala:

- Svaka žena je doživjela barem jednu neprijatnost. Ja milijun. Žene su na ovoj planeti građani drugog reda. Ovo je svijet u kojem se poštuju samo pravila muškaraca. Kada ste čuli da je neka redateljica silovala mladog muškarca? - dodala je pjevačica.

Za kraj je napisala i kako žene šute jer nemaju financije i podršku, a svim mladim ženama koje su doživjele seksualno uznemiravanje ili silovanje poslala je veliku podršku.