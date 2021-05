Josip Broz Tito, bivši predsjednik Jugoslavije preminuo je 4. svibnja 1980. u Ljubljani. Tijekom svog života, poznati šarmer je ljubovao samo sa ženama koje su dijelile njegovu strast prema politici.

Njegova prva žena se zvala Pelagija Belousova, Ruskinja koja se udala za njega s 15 godina. U braku su dobili sina Žarka. Rastali su se 1936. godine.

Pola godine kasnije oženio je Njemicu, Johanu Anu Koenig, čijeg je bivšeg supruga Hitler uhitio i osudio na 15. godina zatvora. Johana je dolaskom u Moskvu promijenila ime u Luciju Bauer. Kako prenosi Blic, Tito je ubrzo napustio Moskvu, a Lucija je 1937. streljana pod optužbom da je njemački špijun. Treća supruga je bila bogata Slovenka židovskog porijekla, Herta Hass s kojom je dobio sina Mišu.

Rastali su se četiri godina kasnije zbog njegove romanse sa tajnicom Davorjankom Paunović Zdenkom.

– Upoznali su se u Parizu 1937. godine. Dobili su sina Mišu, koji je i danas živ. Međutim, dok je bio u braku s njom, već je 'obradio' Davorjanku Paunović Zdenku. Ona mu je bila tajnica. S Hertom se rastao poslije samo četiri godine, a njegova romansa s Davorjankom više nije bila tajna. Njegovi tadašnji suradnici čak su tvrdili da je njihova ljubav bila izuzetno strasna i često toliko glasna da je tajnik partijske organizacije Vrhovnog štaba morao otići k Titu da ga upozori na to. - ispričao je za Blic Momčilo Jokić, autor knjige Tajni dosje - Josip Broz.



Davorjanka je preminula od tuberkuloze u 25. godini, a Tito je odlučio da je sahrane u dvorištu Belog dvora u Beogradu jer mu je bila najveća ljubav. Pored nje je sahranio konja i psa.



Jovanka je bila jedina prva dama

Jovanku Budisavljević je Tito upoznao na svoj rođendan tijekom njemačkog desanta na Drvar, kada su prvi put plesali. Jovanka je bila dio medicinskog osoblja, a Tito je bio 32. godine stariji od nje.



– Čak se i špekulira da je ona namjerno dovedena kako bi mu se umilila, osvojila njegovo povjerenje i utjecala na to da se i on malo smiri jer je, kada su žene u pitanju, u to vrijeme bio je nezasitan. Još tada je zapravo počela njihova igra, rekao je Jokić.

Iako su do kraja njegovog života ostali u formalnom braku, njihov odnos se počeo urušavati sedamdesetih godina i na kraju se sveo na to da ga Jovanka njegove posljednje četiri godine života nije vidjela.