Obavijesti

Show

Komentari 0
DRUGO OVOSEZONSKO IZDANJE

Ženska priča i neki novi klinci: Poznati influenceri generacije Z okupit će se na talk-showu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ženska priča i neki novi klinci: Poznati influenceri generacije Z okupit će se na talk-showu
4
Foto: PR

Tema razgovora bit će moć društvenih mreža i modernih tehnologija, a pričat će se i o privatnim i poslovnim izazovima s kojima se mladi danas susreću, a svi prihodi donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke.

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić će u drugoj emisiji nove, 13. sezone popularnog talk-showa Ženska priča, i to na temu NEKI NOVI KLINCI , ugostiti poznate influencere iz hrvatskog javnog prostora: Tik-tokera Niku Čuturića (kojeNIKO), modela Elenu Dizdar, pjevačicu Miju Negovetić te plesača i pobjednika 'Survivora' Luciana Plazibata.

Foto: PR

Tematizirat će se moć društvenih mreža i modernih tehnologija, pričati o privatnim i poslovnim izazovima i problemima s kojima se susreće generacija Z, ali i istinskim željama i potrebama, te svim onim aktualnim temama u svakodnevnom životu.

SLIČE KAO JAJE JAJETU Zna li se generacija Z obući: Zar su široke traperice i topovi nova večernja uniforma mladih?
Zna li se generacija Z obući: Zar su široke traperice i topovi nova večernja uniforma mladih?

Kako je talk- show poznat po odličnoj i ugodnoj atmosferi, zasigurno neće nedostajati i pitanja iz publike, koja svaki mjesec proaktivno sudjeluje u zabavnom programu.

Foto: PR

Drugo ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u utorak 14. listopada 2025 u 20 sati, a sav prihod od ulaznica donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Obavezna je rezervacija mjesta za posjetitelje na WhatsApp 091/ 552-0611 ili na zenskaprica.sax@gmail.com.

TREBA BITI OPREZAN! Generacija Z sve češće ChatGPT koristi kao svog psihoterapeuta
Generacija Z sve češće ChatGPT koristi kao svog psihoterapeuta

Otvorene i iskrene priče javnih osoba su garancija uspjeha Ženske priče i “mjesta više” koje se traži iz mjeseca u mjesec.

Foto: PR

Pozivamo sve posjetitelje da uživaju s nama u novoj Ženskoj priči, čija će 13. sezona trajati sve do srpnja 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'
UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'
Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025