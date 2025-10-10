Ženska priča i neki novi klinci: Poznati influenceri generacije Z okupit će se na talk-showu

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić će u drugoj emisiji nove, 13. sezone popularnog talk-showa Ženska priča, i to na temu NEKI NOVI KLINCI , ugostiti poznate influencere iz hrvatskog javnog prostora: Tik-tokera Niku Čuturića (kojeNIKO), modela Elenu Dizdar, pjevačicu Miju Negovetić te plesača i pobjednika 'Survivora' Luciana Plazibata.

Tematizirat će se moć društvenih mreža i modernih tehnologija, pričati o privatnim i poslovnim izazovima i problemima s kojima se susreće generacija Z, ali i istinskim željama i potrebama, te svim onim aktualnim temama u svakodnevnom životu.

Kako je talk- show poznat po odličnoj i ugodnoj atmosferi, zasigurno neće nedostajati i pitanja iz publike, koja svaki mjesec proaktivno sudjeluje u zabavnom programu.

Drugo ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u utorak 14. listopada 2025 u 20 sati, a sav prihod od ulaznica donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Obavezna je rezervacija mjesta za posjetitelje na WhatsApp 091/ 552-0611 ili na zenskaprica.sax@gmail.com.

Otvorene i iskrene priče javnih osoba su garancija uspjeha Ženske priče i “mjesta više” koje se traži iz mjeseca u mjesec.

Pozivamo sve posjetitelje da uživaju s nama u novoj Ženskoj priči, čija će 13. sezona trajati sve do srpnja 2026.