Zevin nakon Dore ne usporava: Stigao je singl 'Until I Die', a imat će koncert i u Zagrebu

Nakon što je na ovogodišnjoj Dori servirala jedan od vizualno najhrabrijih nastupa i vladala YouTube trendovima, ZEVIN koristi dobiveni zamah za sljedeći važan korak, javlja njezin tim. Dok se ulaznice za njezin prvi veliki samostalni koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture 20. ožujka već prodaju, ZEVIN objavljuje novi singl "Until I Die".

"Until I Die" nije klasičan pop singl. Skladba je, kako navode, zamišljena kao repetitivni, gotovo ritualni proces koji kroz hipnotički refren istražuje tanku liniju između preživljavanja i istinskog življenja. Produkcijski, singl ostaje vjeran njezinom prepoznatljivom spoju moderne produkcije i hyperpop elemenata, uz snažnu ritmičku bazu koja nosi emocionalni naboj pjesme.

Foto: Ughlee

- Pjesma postavlja pitanje: živimo li doista ili samo odrađujemo dan za danom? To je podsjetnik da ne smijemo prestati osjećati, riskirati i igrati vlastitu igru dok smo ovdje - poručuje ZEVIN.

Foto: Ughlee

Ono što ZEVIN izdvaja na sceni je njezin beskompromisni DIY pristup. Kao suosnivačica kreativnog studija Control Freaks, ona ne stvara samo glazbu, već kompletan vizualni identitet - od režije videospotova do besprijekorne scenografije koju smo vidjeli na pozornici Dore. Until I Die je još jedan korak u toj evoluciji i ujedno uvertira u njezin nadolazeći album koji će se baviti balansom između klupske euforije i introspekcije.

Foto: Ughlee

Regionalna publika novu fazu njezina stvaralaštva moći će doživjeti uživo vrlo brzo. Koncert u Tvornici kulture bit će kruna njezine dosadašnje karijere i prilika da potvrdi status jedne od najuzbudljivijih live pojava na ovim prostorima. U Tvornici se sprema pop večer uz hitove "Njam Njam", "Side Eye", "Egzistencija" i naravno, "My Mind" uživo. Ulaznice po cijeni od 16 eura u prodaji su u sistemu Core Event.