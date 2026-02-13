Obavijesti

NISU SVI ODUŠEVLJENI

Zevin je favorit na YouTubeu, a isječak s njene probe uoči Dore podijelio je fanove! Oglasila se

Piše 24sata,
Zevin je, sudeći prema pregledima njezine pjesme i spota na YouTubeu, jedan od favorita ovogodišnje Dore. Objavljen je i isječak s generalne probe uoči drugog polufinala, a nakon brojnih komentara se oglasila i ona

HRT je na svojim društvenim mrežama u petak prijepodne objavio isječke s generalnih proba izvođača koji se večeras natječu u drugoj polufinalnoj večeri Dore. Najboljih osam proći će dalje u finale, gdje će se, zajedno s prvih osam finalista, natjecati za odlazak na Eurosong u Beč. 

Među večerašnjim izvođačima je i Zevin, umjetnički projekt Nives Cilenšek, kroz koji spaja glazbu, vizualnu umjetnost i performans. Upravo je spot za pjesmu 'My Mind' ove izvođačice prikupio najveći broj pregleda na služenom YouTube kanalu Dore - oko 867.000 pregleda.

Usporedbe radi, ToMa i njegova pjesma 'Ledina' su na drugom mjestu s 673.000 pregleda, dok pjesme grupa Lelek i Cold Snap broje oko 500.000. 

Iako je, barem prema broju pregleda, jedan od favorita za pobjedu na Dori, snimka koju je objavio HRT s generalne probe podijelila je mišljenja komentatora. Među njima su oni koji joj pišu kako ima potencijala za pobjedu, no drugi su očito razočarani izvedbom uživo. 

'Ajme meni', 'Zevin, što je ovo', 'Neočekivano', 'Koreografija i trema su učinili svoje, samo smireno', neki su od njih. A u komentarima se javila i sama Zevin koja im je poručila: 'Nisam imala budget za Autotune, sorry guys', što se mnogima jako svidjelo. 
 

