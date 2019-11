Zgrozio fanove: Bare se odlučio za novi imidž, obrijao je glavu

Goran Bare (54) neumorno održava koncerte po Hrvatskoj i regiji. Legenda domaćeg rock'n'rolla nastupila je u Sloveniji gdje je osim što je održao još jedan koncert, pokazao i svoj novi izgled.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, osim svog glazbenog izričaja, godinama nije mijenjao ni svoj rockerski outfit, no s frizurama i bradama to nije slučaj. Sada se očigledno zaželio promjene pa se ošišao na 'nulericu'.

U kolovozu je proslavio 54. rođendan, a identičan imidž imao je i prije godinu dana u kolovozu kad su ga zbog frizure čak uspoređivali s Robertom De Nirom (76). Glazba, pozornica i publika za Bareta su 'prirodno' okruženje. Oduvijek je imao poseban odnos prema publici, nikad nije želio ostati dužan.

Zadnji album “Nuspojave” prošao je odlično, neki ga smatraju možda i njegovim najboljim dosad. Bare kaže da je u procesu nastajanja i novi. Od inspiracije ne može pobjeći, a ona može doći i dok se kupa.

- Volim plivati, ali neće toga previše biti ovog ljeta, rekoh već, baš će biti puno posla. Ulovit ću vjerojatno nekih tjedan dana, možda i manje, kad ću otići na more malo skupiti energije za sve što me očekuje - govori. Odrastao je Bare u Vinkovcima, u radničkoj obitelji. Kao i većini u to doba, ulica je bila drugi dom. Tako i Goranu, uvelike ga je formirala, a to se poslije dalo iščitati u njegovim pjesmama. Ali i danas.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Patim od depresije, a u pjesmama govorim onako kako mi jest. Istina je nekad ružna, nekad glupa, nekad ćelava, nekad ima kosu, ali istina je uvijek istina - govori Vinkovčanin. Rano je ušao u muziku.

- U školi sam nastupao s prijateljima iz razreda. Kad dolaziš iz maloga grada u kojem živi oko 50.000 stanovnika, sve je monotono. Dosadno ti je pa tražiš nešto da se zabaviš. Mene je glazba zabavljala - prisjetio se Bare. Dok su roditelji radili, ulica ga je odgajala.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Kao klinac nikad nisam slavio rođendane. Samo sam morao raditi, šutjeti i biti dobar u školi. Uvijek sam radio i nisam puno pričao, ali nikad u školi nisam bio dobar učenik - rekao je Bare, koji je s 14 godina s Marinom Pokrovcem osnovao duo Debili.

- Došlo je oko 1000 ljudi. Postojala je čak i snimka s tog nastupa koja je, nažalost, tijekom Domovinskog rata spaljena. Davno sam je gledao i sjećam se da je bila spektakularna, nisam se mogao prepoznati - prisjetio se početaka Bare.

