Žika Todorović o smrti sina (3): Već je bilo prekasno, bio je plav, svaki dan gledam njegovu sliku

Srpski glumac Srđan Žika Todorović (58) i njegova supruga Ana su 21. prosinca 2017. godine izgubili trogodišnjeg sina Dejana koji je preminuo iznenada u njihovom obiteljskom stanu. Glumac je po prvi puta smogao snage te je javno progovorio o ovoj tragediji za emisiji Una, Due, Tre.

- Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i pol godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvijek nisam stao na noge. Sada radim neke 'rock and roll' emisije i uopće me gluma više ne zanima - započeo je Srđan te ispričao kako je došlo do tragedije.

- Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kada je došla hitna pomoć, napravili su sve, ali doktorica je rekla da je prekasno - objasnio je.

Također, glumac je objasnio kako se zove bolest koja je usmrtila njegovog trogodišnjeg sina.

- Slučajna iznenadna dječja smrt! To se zove kada dijete umre u snu i obično se događa djeci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kada gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je službena bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dijete umrlo od SIDS-a - rekao je Žika pun emocija.

Na pitanje da li je doživio da ga sin nazove 'tata' te je li počeo komunicirati i biti svjestan da mu je on otac, glumac je više puta potvrdno odgovorio.

- Da! Taman je postao dječak, dječak - odgovorio je pa zaplakao.

Žika i Ana upoznali su se na Adi Bojani, a u braku su 22 godine te je gubitak djeteta još više osnažio njihov brak, a Žika je rekao kako se Ana još uvijek nije pomirila s činjenicom da njihovog sina više nema te da se nije oporavila.

- Teže! Nije još - rekao je Todorović.

Unatoč tragediji, glumac je zahvalan što je bar na kratko osjetio kako je to biti otac.

- Recimo da Ana i ja nismo mogli imati djecu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio sretniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osjetio kako je biti otac - zaključio je.

