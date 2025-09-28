Obavijesti

NEOBIČAN TALENT

Žiri i publika u šoku! Natjecatelj iz Urugvaja izveo je očima nezamislivo: 'Ovo je grozno...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
7
Foto: NOVA TV

Na prvoj audicijskoj večeri 'Supertalenta' pojavio se Williams Martin Sanchez Lopez, poznat kao Bellosguardo. Publiku i žiri prvo je uveo plesom, a onda sve šokirao nevjerojatnom kontrolom očiju

Moj talent budi mnoga pitanja jer se ne može naučiti. To je nešto s čime se rodiš, rekao je Williams Martin Sanchez Lopez, poznatiji kao Bellosguardo, prije nego što je stao pred žiri 'Supertalenta'. Na audiciju je stigao čak iz Urugvaja, a publiku i žiri ostavio je u nevjerici. Svoju točku započeo je plesom, a zatim pokazao ono po čemu je poseban - nevjerojatnu kontrolu očiju.

Zahvaljujući izuzetno pokretnim očnim mišićima, u ritmu glazbe izveo je nesvakidašnji performans koji mu je osigurao prolazak dalje.

Foto: NOVA TV

- Boli li Vas kada to radite - upitala je šokirana Maja Šuput.

- Mislim da je toliko fenomenalno, ali toliko grozno za gledati - rekla je Martina Tomčić Moskaljov.

- Imate ritma - kratko i jasno rekao je Davor Bilman.

Fabijan Pavao Medvešek pitao ga je je li ikad koristio tu sposobnost u svakodnevnom životu, primjerice u banci.

- Da. Gdje god idem, ja to radim - priznao je kroz šalu. 

Foto: NOVA TV

