Na prvoj audicijskoj večeri 'Supertalenta' pojavio se Williams Martin Sanchez Lopez, poznat kao Bellosguardo. Publiku i žiri prvo je uveo plesom, a onda sve šokirao nevjerojatnom kontrolom očiju
Žiri i publika u šoku! Natjecatelj iz Urugvaja izveo je očima nezamislivo: 'Ovo je grozno...'
Moj talent budi mnoga pitanja jer se ne može naučiti. To je nešto s čime se rodiš, rekao je Williams Martin Sanchez Lopez, poznatiji kao Bellosguardo, prije nego što je stao pred žiri 'Supertalenta'. Na audiciju je stigao čak iz Urugvaja, a publiku i žiri ostavio je u nevjerici. Svoju točku započeo je plesom, a zatim pokazao ono po čemu je poseban - nevjerojatnu kontrolu očiju.
Zahvaljujući izuzetno pokretnim očnim mišićima, u ritmu glazbe izveo je nesvakidašnji performans koji mu je osigurao prolazak dalje.
- Boli li Vas kada to radite - upitala je šokirana Maja Šuput.
- Mislim da je toliko fenomenalno, ali toliko grozno za gledati - rekla je Martina Tomčić Moskaljov.
- Imate ritma - kratko i jasno rekao je Davor Bilman.
Fabijan Pavao Medvešek pitao ga je je li ikad koristio tu sposobnost u svakodnevnom životu, primjerice u banci.
- Da. Gdje god idem, ja to radim - priznao je kroz šalu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+