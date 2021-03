U srijedu navečer u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' raspoloženje kandidata kretalo se od panike i stresa pa sve do pjesme i slavlja. Novi kulinarski zadaci nekima su opet zadali probleme, a oni koji su bili sigurni u svoja jela, bodovima to nisu potvrdili.

Kandidati su, kao i do sada, imali 75 minuta za pripremu glavnog jela s prilogom te su u zadatku 'prsa o prsa' dobili tehnike koje su morali ispoštovati prilikom pripreme jela. Samo neke od tehnika bile su – rolati, bez struje, legirati…

- Dobili smo zadatak – legirati. Ništa nam ne prolazi kroz glavu, gledamo što je to, nemamo pojma. Jesu li možda neki žablji kraci, pa kao noga – leg…- u sto su čuda bili Danijela i Josip sve dok im Tomislav Špiček nije otkrio da je to tehnika zgušnjavanja za koju se obično koristi vrhnje i jaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Špiček pazi se korone

I drugi su imali stresan početak kuhanja, ali nitko kao Miroslava, koja se posebno uzrujala jer u trgovini nije uzela sve namirnice koje je trebala pa ju je to dovelo do suza. S druge strane, Šajeta je pak lagano pjevušio svoju novu pjesmu koju je napisao samo za Špičeka, dok se Edi znojio oko pripreme pačjih prsa. Fatima je opušteno plesala na njegov ritam, a pjesmi se kasnije pridružila i Ivana Banfić. Kandidati kao da su na trenutak zaboravili na sve nedaće, a onda su pred žiri stigla jela i krenulo je ocjenjivanje…

Mahir i Fatima te Dario i Marija morali su svoje jelo napraviti bez struje, točnije, bez korištenja aparata na struju. Jedni su se odlučili za pripremu ribe, a drugi za punjene paprike.

- Marija i Dario, toć punjene paprike je točno onakav kako ja volim, jako ukusno, ali meso je previše zbijeno. Fatima i Mahir, vi ste danas maherski odradili i sve te teksture su bile dosta kremozne, ali uspjeli ste naći neki balans, ozbiljan pijat - komentirao je njihova jela Ivan Pažanin te su Marija i Dario s osvojena 24 boda bili za jedan bod bolji od paralelne radne jedinice.

Ivana i Aki te Miroslava i Nešo morali su filetirati, a oba para odlučili su se za file ribe.

- Miroslava i Nešo su danas opet poslužili dva jela koja ilustriraju njihovu različitost. Nešo je radio bazičnu ribu u škartocu, a sviđa mi se Miroslavina kombinacija ribe, naranče, celera i blitve, to mi je zanimljivo - kazala je Željka Klemenčić, dok je Špiček bio nezadovoljan Nešinim škartocom: "Katastrofa, kao da granu ružmarina jedem, previše ga ima, jako loše!"

Zbog 'grane ružmarina' par je dobio niskih 15 bodova, što je opet rasplakalo emotivnu Miroslavu.

- Emocije su me opet svladale, mislila sam da smo dobro odradili sve, filetirali smo ribu, filetirali smo naranču. Žao mi je jer nisam očekivala tako negativne komentare - kazala je Miroslava. S druge strane, Ivana i Aki su odradili odličan posao te ih je žiri jednoglasno pohvalio i zato su zaradili 23 boda.

Danijela i Josip te Mirela i Ljuba trebali su legirati, točnije, zgusnuti svoja jela, a oba para odlučila su se ponuditi svinjetinu s legiranim tikvicama.

- Mirela i Ljuba, nisam mislio da ću doživjeti da mi netko servira džem od brusnica uz odojak i legirane tikvice, ali moram priznati da mi se dobro slaže, došlo je vrijeme i da to kažem. Danijela i Josip, vi ste napravili takav pac za meso kao za divljač i imam osjećaj kao da vepra jedem, ali sviđa mi se to - pohvalio je Špiček obje neobične kombinacije, no ocjene su se dosta razlikovale. Mirela i Ljuba dobile su samo 16 bodova, dok su Danijela i Josip slavili osvojena 23 boda.

Jazz i Joško te Ivana i Velimir imali su zadatak – rolati, pa su se jedni odlučili zarolati ribu, a drugi su napravili slane palačinke s mljevenim mesom.

- Ivana i Velimir su opet izbacili jedno dobro jelo, ukusno jelo, oni to znaju dobro začiniti i prezentirati, slušaju moje savjete i zadovoljan sam s njima - pohvalio je Pažanin njihove palačinke te su tako zaradili 17 bodova, dok su Jazz i Joško opet malo kiksali.

- S vašom ribom nisam sretan, trebala se završiti u pećnici, malo je predebeli file pa je koža ostala sirova. Vizualno je lijepo, nije neukusno, ali je zbunjoza teška - kazao je Pažanin, a par je zaradio samo 15 bodova.

- Oni nisu sretni, gubim samopouzdanje i nemam osjećaj da znam kuhati jer smo ovaj tjedan debelo najlošiji - priznala je Jazz, no Joško još nije spreman odustati i vjeruje da se sve može popraviti.

Ekipa iz magareće klupe, Šajeta i Edi, ponudili su nadobudno jelo – pečena pačja prsa u umaku od vina i brusnica s pireom od pastrnjaka.

- Šajeta je zanimljiv i dobar kao glazbenik, a o kuhanju mora još dosta toga naučiti i može biti sretan što ima svog bubnjara Edija sa sobom - komentirao je Špiček, a žiri je potom komentirao njihovo jelo kao vrlo ukusno i dobro odrađeno, jedino su malo prepekli pačja prsa pa su zato osvojili 17 bodova.

- Danas se iz događalo stvarno svašta - bilo je smijeha, suza, emocija, uspona, padova, pjesme… - zaključio je voditelj Domagoj Jakopović Ribafish tu neobičnu večer, a potom pročitao stanje na tablici koje je otkrilo da sutra u borbu za opstanak idu čak tri para! Jazz i Joško iz Željkina tima imaju najmanje bodova te Fatima i Mahir i Mirela i Ljuba iz Pažaninova tima imaju jednako bodova pa zato svi odlaze u kulinarski troboj!