Živi povučeno, a svi pričaju o njemu: Cillian Murphy nikada ne spominje privatni život

Iako danas slovi za jednog od najcjenjenijih europskih glumaca svoje generacije, put prema svjetskoj slavi Cilliana Murphyja nije bio ni brz ni klasičan. Od skromnog odrastanja u Irskoj, preko kazališnih pozornica i nezavisnih filmova, pa sve do osvajanja Oscara za film "Oppenheimer", Murphy je ostao vjeran sebi.

Rođen 25. svibnja 1976. u blizini Corka u Irskoj, Murphy je odrastao u obrazovanoj katoličkoj obitelji. Njegov otac radio je kao školski inspektor i državni službenik u irskom Ministarstvu obrazovanja, dok je majka bila profesorica francuskog jezika. Okružen nastavnicima i akademicima, mladi Cillian rano je razvio interes za umjetnost, iako je pohađao školu u kojoj su sport i akademski uspjeh bili važniji od kreativnog izražavanja.

Prije nego što je postao glumac, Murphy je ozbiljno razmišljao o glazbenoj karijeri. Svirao je gitaru i nastupao u jazz-rock bendu Sons of Mr. Green Genes sa svojim prijateljima. Bend je čak dobio ponudu za diskografski ugovor, no Murphy ju je odbio jer je sve više osjećao privlačnost prema glumi. Sudbonosni trenutak dogodio se kada je pogledao kazališnu izvedbu "Paklene naranče", nakon čega je odlučio ozbiljno se posvetiti drami.

Tijekom studija prava na Sveučilištu u Corku sredinom devedesetih godina, Murphy je dobio priliku koja mu je promijenila život. Dobio je glavnu ulogu u predstavi "Disco Pigs" autora Enda Walsha. Predstava je neočekivano postala veliki hit i krenula na svjetsku turneju kroz Europu, Australiju i Sjevernu Ameriku. Murphy je tada prvi put osjetio da gluma nije samo prolazna fascinacija nego životni poziv.

Ubrzo su stigle i prve filmske uloge, no pravi proboj dogodio se 2002. godine s kultnim hororom "28 Days Later" redatelja Dannyja Boylea. Murphy je utjelovio Jima, čovjeka koji se budi iz kome u svijetu uništenom virusom. Film je redefinirao moderni zombi-žanr i lansirao Murphyja među najzanimljivija nova glumačka imena Europe.

Njegova karijera dodatno je eksplodirala kada ga je primijetio Christopher Nolan. Iako nije dobio glavnu ulogu Brucea Waynea u filmu "Batman Begins", Nolan je bio fasciniran njegovom pojavom i glumačkom energijom pa mu je dodijelio ulogu strašnog Scarecrowa. Ta suradnja označila je početak jednog od najvažnijih redateljsko-glumačkih odnosa modernog Hollywooda.

Murphy je kasnije nastupio u Nolanovim filmovima "Inception", "Dunkirk" i naposljetku u monumentalnom "Oppenheimeru", gdje je igrao fizičara J. Robert Oppenheimera. Upravo mu je ta uloga donijela najveće priznanje karijere, Oscara za najboljeg glumca 2024. godine. Kritičari su posebno hvalili njegovu emocionalnu suzdržanost, intenzitet pogleda i sposobnost da bez velikih gesti prenese unutarnje sukobe lika.

Ipak, unatoč velikim blockbusterima, Murphy nikada nije napustio umjetnički zahtjevnije i intimnije projekte. Tijekom karijere briljirao je u filmovima poput "Breakfast on Pluto", u kojem je igrao transrodnu osobu u potrazi za majkom, zatim u ratnoj drami "The Wind That Shakes the Barley", kao i psihološkom trileru "Red Eye". Njegova sposobnost transformacije izuzetno je rijetka, Murphy jednako uvjerljivo glumi ranjive, inteligentne i emocionalno slomljene likove kao i hladne antagoniste.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima serija "Peaky Blinders", u kojoj je utjelovio legendarnog Tommyja Shelbyja. Uloga gangstera iz Birminghama nakon Prvog svjetskog rata pretvorila ga je u globalnu televizijsku ikonu. Murphy je liku dao nevjerojatnu kombinaciju brutalnosti, inteligencije i melankolije, zbog čega je Tommy Shelby postao jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova posljednjeg desetljeća. Serija je trajala šest sezona i stekla kultni status diljem svijeta. Iako je Murphy priznao da ga je snimanje emocionalno iscrpljivalo zbog dugih radnih dana i intenzivnih scena, smatra Tommyja Shelbyja jednim od najvećih darova svoje karijere. Potvrđeno je i da će se vratiti ulozi u filmu "Peaky Blinders: The Immortal Man".

Unatoč ogromnoj popularnosti, Murphy je ostao poznat po tome što izbjegava društvene mreže, glamurozne zabave i medijsku eksponiranost. Već desetljećima vodi izuzetno miran privatni život sa suprugom Yvonne McGuinness, umjetnicom koju je upoznao još tijekom kazališne turneje "Disco Pigsa". Vjenčali su se 2004. godine i imaju dva sina, Malachyja i Arana.

Murphy često ističe kako mu je upravo obitelj pomogla da ostane prizemljen dok je njegova slava rasla. Nakon godina života u Londonu, obitelj se 2015. preselila u Dublin kako bi njihovi sinovi odrastali bliže baki i djedu. Za razliku od mnogih holivudskih zvijezda, Murphy rijetko govori o privatnom životu i gotovo nikada ne dijeli obiteljske detalje u javnosti.