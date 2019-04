'Živimo za trenutak kad se naš mališan nasmije ili nas zagrli'

Profesionalnog plesača i učitelja Nicolasa Quesnoita (42) možemo vidjeti kao člana stručnog žirija u showu 'Ples sa zvijezdama'. Uloga žirija leži mu jednako dobro kao i uloga plesača, samo što ima više vremena za preostale obaveze poput vođenja plesnog centra sa suprugom Ksenijom i uživanja u društvu 16-mjesečnog dječaka koji je nedavno postao član njihove obitelji.

- Ljubav prema plesu nešto je što sam osjetio još od malih nogu. Kad sam bio mali čim bi čuo glazbu počeo bi se gibati i tu su moji roditelji su uočili da imam talenta i da bi mogao biti plesač. S pet i pol godina odveli su me u plesnu školu, no odbili su me jer sam bio premali. Ipak, moji roditelji su bili jako uporni i tražili su dalje.... - priča nam Nicolas.

Profesionalnog plesača trenutno možemo vidjeti kao dio stručnog žirija showa 'Plesa sa zvijezdama', no nekad je on bio na mjestu natjecatelja. Naime, 2006. godine pobijedio je kao natjecatelj s partnericom i glumicom Zrinkom Cvitešić (39). No, ni sam Nicolas ne zna koja mu uloga bolje stoji.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

- Nadam se da sam dobar u obje uloge. Uživam plesati i prekrasan je to osjećaj, no uloga žirija je također zanimljiva. Uživam, imam određenu moć, odlučivanje, osjećam poštovanje... Danas mi je zbog godina logičnije da sam član žirija - govori Nicolas kojeg brojni obožavatelji smatraju najstrožim članom žirija.

- Možda sam strog jer vidim da su moje ocjene najniže, ali pokušavam biti pravedan i objektivan. Želim da su moji komentari ohrabrujući i da motiviraju. Na lijep način kažem što nije dobro - objašnjava te dodaje kako u showu ima svoje favorite, no nije nam htio otkriti tko su oni.

- Mentor je ključan za obučavanje zvijezde. Ples sa zvijezdama je 'fast food' u plesu - što je brže spreman i ukusniji, to je bolji. Dosta je teško amatera naučiti da bude profesionalni plesač. To je kao vino, treba puno vremena da postane savršeno - šali se Nicolas te dodaje kako je kod izvedbe bitna srčanost i strastvenost.

- Koliko god razina stresa bila visoka probajte uživati, jer ako uživate dok plešete, publika to osjeti, ali i suci - govori profesionalni plesač koji je prije 18 godina došao u Hrvatsku zbog tadašnje plesne partnerice, a današnje supruge Ksenije s kojom vodi 'Plesni centar Zagreb by Nicholas'.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Supruga i ja smo 'dream team', dobro funkcioniramo zajedno i nadopunjujemo se. Ona je vrlo realna, staložena, pametna i sposobna što se tiče administracije, a ja sam pokretač. Uvijek sam 'Ajmo ovo, ajmo ono, moramo mijenjati ovo, ajmo nešto poduzeti...'. Pokrenem sve, ali bez Ksenije priznajem da bih bio puno manje uspješan - priča nam Nicolas.

Plesač i voditelj plesne škole često se našali pa kaže da mu je lakše plesati nego pričati hrvatski, no od kad je stigao u Hrvatsku 2001. godine zaljubio se u ovu zemlju.

- Volim hrvatski jezik, ali još uvijek se mučim s padežima. Kažem si uvijek za deset godina ću savršeno pričati, ali opet pogriješim. Puno me toga privlačilo u Hrvatskoj. Hrvatice su jako atraktivne, geografska pozicija je fantastična, more je raj na zemlji. Mislim da morate otići jako daleko da biste našli takvu ljepotu. Hrvatska ima odlično vino, pogotovo iz Dalmacije. Gastronomija je odlična - imamo vrhunsku kontinentalnu hranu - govori Nicolas kojemu najviše iz rodne Francuske nedostaju kremasti sirevi, dok kao favorita crnog vina navodi Zlatni plavac.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nicolas i Ksenija preselili su se 2015. godine iz stana u centru Zagreba u okolicu Samobora gdje su izgradili kuću u kojoj uživa i udomljeni 16-mjesečni dječak koji je prije nekoliko mjeseci donio veselje u njihovu obitelj.

- Pohvalio bih hrvatski sustav. Mislim da nije teško udomiti dijete, no malo ljudi se odluči na udomljavanje jer se emocionalno vežu za dijete, a ono se zna vratiti roditeljima. Treba sreće da kliknete s djetetom - objašnjava nam Nicolas.

- Imamo silnu želju biti roditelji. Slažem se da je udomljavanje plemenit čin, ali to je i uzajamna ljubav. Dijete je velika obaveza i odgovornost. Naporno nam je ponekad, ali s druge strane on nas tako dirne u srce. Kad nam da osmijeh, zagrli nas ili uhvati za nogu... sve bi dali za to dijete - priča profesionalni plesač koji je dugo godina sa suprugom radio na tome da postanu roditelji.

Foto: privatni album

- Svjesni smo da smo uzeli rizik, ali idemo u to bez strahova i posljedica. Nadam se da ćemo potaknuti ljude da se odluče za korak udomljavanja. Jako malo ljudi zna, ali udomljavanje je korak do posvojenja. Ima jako puno udomitelja i djece koja su po domovima. Nadam se da će se sva ta djeca smjestiti u obitelji. Imali smo priliku vidjeti iz prve ruke kako je to dijete procvjetalo u nekoliko mjeseci u našem domu. To je nebo i zemlja, a kad vidite rezultat onda tu nema dvojbi - zaključuje Nicolas.