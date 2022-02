Glumac i bivši ministar kulture Zlatko Vitez (71) progovorio je o problemu sa zdravljem i o teškim trenucima koji su ga zadesili tijekom 2021. godine. Naime, Vitez je prošle godine više puta završio u bolnici. Liječnici su sumnjali na vodu u plućima, ali i dijagnosticirali da mu nedostaje jedan srčani zalizak zbog čega je morao proći kroz četiri operacije, piše Večernji list.

- Doktori su mi rekli da takav slučaj nisu imali. U bolnicama sam bio 47 dana, u šok sobi pa na intenzivnoj. Dobro se osjećam, ali nije gotovo, ta agonija traje - ispričao je Zlatko pa istaknuo kako mu stručnjaci savjetuju odlazak u toplice:

- Kaj će mi to? Ionako hodam po stanu i šećem Zagrebom, oporavljam se, ali polako.

Naime, ovaj svestrani umjetnik u 72. godini života s novim srcem planira novu predstavu za Histrionsko ljeto te se želi što prije oporaviti kako bi se vratio na scenu. Njegova ljubav prema poeziji krenula je još u rodnom Varaždinu dok je pohađao srednju školu. Zagrebačku Akademiju dramskih umjetnosti upisao je s jedva 18 godina, kao najmlađi u klasi, a upao je iz prve.

Vitez je tijekom zavidne karijere i upoznao najvećeg hrvatskog književnika, Miroslava Krležu. On ga je gledao još 1977. godine kada je u Gavellinom 'Vučjaku' utjelovio glavu ulogu.

- Prigovorio mi je, a ja sam mu odbrusio: 'Vi to niste dobro napisali'. Svi su ostali zaprepašteni - rekao je Zlatko pa nastavio:

- Moja prepirka s Krležom je urodila time da je on napisao pismo na Gavellu, točnije Jošku Juvančiću, u kojem kaže da se 'dopusti Vitezu da progovori par muških riječi'.

Uz hrvatskog velikana, Vitez je tijekom života postao i dobar prijatelj s glumačkom legendom Rade Šerbedžijom.

- Prije nekoliko godina, molili su me iz HAZU da dođem govoriti "Balade" i ulomke iz "Zastava". Ante Stamać je još bio živ, a nakon nastupa su mi došli čestitati Zvonko Kustić i Budimir Lončar. Rekli su mi da najbolje govorim "Balade", a ja sam im rekao- ima jedan bolji, zove se Rade Šerbedžija. Na to su mi oni rekli da su neki dan s njim bili na večeri, i da im je rekao da od njega Balade bolje govorite jedino vi - rekao je Zlatko pa priznao da su on i Rade napravili puno toga u životu kao glumci no, da nikada nisu bili rivali.

Što se tiče sportskog dijela, Vitez je zakleti Dinamovac dok je Šerbedžija bio navijač partizana. U 80-im godinama, Rade je na utakmicu Dinama u spačeku vozio Viteza, ali i Franju Tuđmana.

- S nama ja bio i Ivan Šibl koji nas je zamolio da kod Džamije pokupimo Tuđmana. Rade je u šali rekao, 'zašto ne, on je moj partizanovac' - ispričao je glumac.