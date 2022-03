'Zlatna mladež u socijalizmu ipak je bila obrazovanija...'

Uzbuđena sam. Tijekom dva mjeseca proba dosta smo improvizirali na temu scena koje radimo. Imali smo zadane situacije i išli smo kroz improvizacije da dođemo do odnosa. Kad smo to napravili, vratili smo se na adaptaciju teksta dramaturga Patrika Gregureca. Riječi su to mlade glumice Nikoline Prkačin uoči današnje premijere predstave "Zagrepčanka".

Kao kazališni komad Zagrepčanka je prvi put postavljena 1976. u Zagrebu i smatra se jednim od najvećih hitova nacionalne kazališne kuće u sedamdesetim godinama 20. stoljeća, a nastala je prema romanu Branislava Glumca, objavljenog prvi put 1974. U međuvremenu je postao bestseler - dosad je prodan u više od 200 tisuća primjeraka.

Današnju koncepciju i adaptaciju potpisuju redatelj Dražen Krešić i dramaturg Patrik Gregurec, a igraju (u alternacijama) mladi zagrebački glumci i glumice - Tea Harčević, Nikolina Prkačin, Domagoj Janković i Bernard Tomić.

- Mnogo se toga, a opet tako malo, promijenilo otkad je publika prvi put upoznala Marijanu i Vanju, glavne (anti)junake kultne Zagrepčanke. Okolnosti u kojima su živjeli i ljubili Marijana i Vanja možda su se promijenile, no priča o strastvenoj, ali nemogućoj ljubavi, opterećenoj klasnim i statusnim razlikama, i danas je svježa i moćna.

Dojam o predstavi rekla nam je i Nikolina Prkačin.

- Puno toga iz romana me se dojmilo. Zanimljiva mi je zlatna mladež iz doba socijalizma, za razliku od današnje čini mi se da je bila obrazovanija. Oni naravno tulumare, ali Marijana je intelektualno superiorna nad svim svojim prijateljima. Slobodna, superiorna, drska, inteligentna mlada žena koja se spremna mijenjati, ali društvo tog vremena nije bilo spremno na promjene. Našla je i osobu s kojom bi htjela tu promjenu, ali na kraju nije bilo po njezinu.

