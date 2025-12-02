Zlatni prsten u 'Cash or Trashu' prodan za čak 850 eura: 'Bila je to ljubav na prvi pogled'

U novoj epizodi 'Cash or Trash' tri vlasnika predstavila su svoje modne i kolekcionarske predmete, a dok su neki doživjeli ugodna iznenađenja, drugima se očekivanja od prodaje ipak nisu ispunila.

Prva prodavateljica koja se predstavila je Mia Eliot, 37-godišnjakinja iz Zagreba, apsolventica prava koja radi kao novinarka i radijska voditeljica. Na procjenu je donijela vintage Pierre Cardin torbicu iz 70-ih godina izrađenu od pitonove kože te nikad nošenu haljinu modne kuće Emilio Pucci. Torbicu je, kako je rekla, nekoć platila između 15 i 20 kuna, dok je za haljinu izdvojila samo 5 funti. Kupci su za njezine predmete pokazali iznimno velik interes te je torbica prodana Lani Pintarić za 80 eura, a haljina je postigla još veći uspjeh te je prodana za 140 eura. „Sve u svemu sam zadovoljna, znam da za te novce mogu kupiti jako puno raznoraznih skrivenih blaga. Iskustvo me tome naučilo, tako da se veselim krenuti u pohode po neke nove stvari“, ispričala je Mia nakon prodaje. „Haljine nisu moja domena, ali me počeo zanimati taj dio antikviteta“, kazala je Lana.

Foto: NOVATV

Drugi prodavatelj bio je Mario Nokaj, zlatar i dizajner nakita iz Zagreba, koji je donio prsten iz vlastite kolekcije, a riječ je o umjetničkom radu s koraljem. Prsten je kupio na Britancu, koji redovito obilazi u potrazi za posebnim komadima. Procjenitelj Ilam odmah je uočio oznake koje upućuju na 14-karatno zlato, a zbog kombinacije izrade s koraljem procijenio je njegovu vrijednost na 500 eura, no Mario je vjerovao da će trgovci ponuditi još više – i bio je u pravu. Ponude u sobi trgovaca kretale su se između 100 i 850 eura, a prsten je naposljetku prodan Lani za 850 eura. „To je bila ljubav na prvi pogled“, rekla je Lana nakon kupnje, a Mario je bio jednako zadovoljan te je zaključio: „S 850 eura sam zadovoljan jer sam vidio da je i gospođa Lana sretna s tom cijenom. To je jedan bonus kad je kupac zadovoljan, ponekad mi je to važnije od novaca.“

Posljednji u epizodi predstavio se 70-godišnji umirovljenik Miljenko Vargos iz Zagreba, koji je donio dva predmeta iz svoje dugogodišnje osobne zbirke – kišobran koji ga je pratio na putovanjima i nalivpero s kojim su se, kako je rekao, pisale mnoge priče. Procjenitelj Ilam zaključio je da kišobran potječe iz prve polovice 20. stoljeća i da su njegovi stakleni detalji potpuno autentični. Nalivpero je dodatno dobilo na vrijednosti zahvaljujući originalnom pakiranju i vrhu od 14-karatnog zlata te je procijenjeno na 120 eura, dok je kišobran procijenjen na 80 eura.

Foto: NOVATV

Ponude trgovaca ipak nisu zadovoljile Miljenkova očekivanja. Za nalivpero su kupci nudili između 55 i 100 eura, no Miljenko ga nije želio prodati ispod 350 eura. Za kišobran su ponude dosegle 60 eura, što je također za Miljenka bilo prenisko. „Predmete koje nisam prodao čuvat ću kod kuće, osim u slučaju da se pojavi prilika za cijenu za koju bih se doista odvojio od njih“, rekao je.

