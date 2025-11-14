Zlatni rez presudio: Ove slavne dame su najljepše na svijetu

U vječnoj potrazi za definicijom ljepote, znanost nudi neočekivano precizan odgovor. Koristeći drevnu grčku formulu poznatu kao "zlatni rez", londonski estetski kirurg dr. Julian De Silva izračunao je koja slavna dama nosi titulu najljepše žene na svijetu
Na 10. mjestu je popularna pjevačica Beoynce
| Foto: Kevin Lamarque
Na 10. mjestu je popularna pjevačica Beoynce |
Foto: Kevin Lamarque
Na 10. mjestu je popularna pjevačica Beoynce
| Foto: Kevin Lamarque
Njen je rezultat 92.4 posto
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Dobila je gotovo savršenu ocjenu za oblik lica (99.6%), ali je izgubila bodove na poziciji nosa i usana.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glumica Tang Wei je na 9. mjestu
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Njezin je rezultat 93.08 posto
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Rocco Spaziani
Aishwarya Rai Bachchan je na 8. mjestu
| Foto: Hubert Boesl
Ona je ostvarila rezultat od 93.41 posto
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Sedmo mjesto zauzela je Margot Robbie
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija
Njen rezultat je 93.4 posto
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Postigla je visoke ocjene za oblik nosa (97.4%) i poziciju očiju (96.9%), ali ju je niže rangirala ocjena za obrve (82%).
| Foto: Profimedia.hr
Pjevačica Olivia Rodrigo je na 6. mjestu
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
93.71 posto je njezin rezultat
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION
Glumica Jenna Ortega je zauzela 5. mjesto
| Foto: Rocco Spaziani
Njezin je rezultat 93.91 posto
| Foto: DANIEL COLE
Ima najljepše čelo s ocjenom od čak 99.6 posto, no nižu ocjenu dobila je za oblik lica.
| Foto: STEVE MARCUS/REUTERS
Glumica Vanessa Kirby je na 4. mjestu
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Njen rezultat je 94.31 posto.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Christopher Katsarov/PRESS ASSOC
Na trećem mjestu je zvijezda filma "Milijunaš s ulice", Freida Pinto
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Ona je ostvarila rezultat od 94.34 posto
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Dave/PRESS ASSOCIATION
Na drugom mjestu našla se glumica Zendaya s rezultatom od 94.37 posto.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
"Zendaya je postigla visoke ocjene u gotovo svim kategorijama, uključujući nevjerojatnih 99.5 posto za usne i 98 posto za čelo", pojasnio je dr. De Silva.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
"Nešto niže ocjene dobila je za poziciju nosa u odnosu na usne i oblik obrva."
| Foto: Rocco Spaziani
Zvijezda filmova "La La Land" i "Uboga stvorenja", Emma Stone, postigla je nevjerojatnih 94.72 posto podudarnosti sa zlatnim rezom, čime je zasjela na sam vrh ljestvice
| Foto: Doug Peters
"Emma Stone bila je jasna pobjednica kada su izmjereni svi elementi lica za fizičko savršenstvo", izjavio je dr. De Silva.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
"Postigla je najviše ocjene za svoje obrve (94.2 posto) i visoke ocjene u svim ostalim kategorijama. Ima gotovo savršenu liniju čeljusti s ocjenom od 97 posto i predivno proporcionalne usne s 95.6 posto. Na vrhu se našla zbog svoje dosljedne izvrsnosti u svim elementima zlatnog reza."
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION