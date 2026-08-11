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PODUŽA LISTA

Zločesti dečko Hollywooda ovih dana snima u Hrvatskoj, evo koje je slavne kolegice ljubio

Sean Penn posljednjih dana snima novi film u Hrvatskoj, a tijekom karijere izgradio je reputaciju umjetnika izrazite glumačke intenzivnosti i iznimne sposobnosti preobrazbe. Njegov rad donio mu je brojne nagrade i priznanja, među kojima se posebno ističu Oscari za glavne uloge u filmovima "Mystic River" i "Milk", kao i Oscar za sporednu ulogu u filmu "One Battle After Another". Medijima je niz godina zanimljiv i zbog privatnoga života, a ljubio je brojne poznate kolegice.
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Penn je odrastao u obitelji povezanoj sa svijetom filma i zabave, a umjesto odlaska na fakultet odlučio se posvetiti glumi. Pridružio se Los Angeles Repertory Theateru te je prve profesionalne korake napravio na televiziji. Među njegovim ranim nastupima bila je i epizoda serije "Barnaby Jones" iz 1979. godine. Godinu poslije preselio se u New York, gdje je počeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Penn je odrastao u obitelji povezanoj sa svijetom filma i zabave, a umjesto odlaska na fakultet odlučio se posvetiti glumi. Pridružio se Los Angeles Repertory Theateru te je prve profesionalne korake napravio na televiziji. Među njegovim ranim nastupima bila je i epizoda serije "Barnaby Jones" iz 1979. godine. Godinu poslije preselio se u New York, gdje je počeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 4

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