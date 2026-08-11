Zločesti dečko Hollywooda ovih dana snima u Hrvatskoj, evo koje je slavne kolegice ljubio

Sean Penn posljednjih dana snima novi film u Hrvatskoj, a tijekom karijere izgradio je reputaciju umjetnika izrazite glumačke intenzivnosti i iznimne sposobnosti preobrazbe. Njegov rad donio mu je brojne nagrade i priznanja, među kojima se posebno ističu Oscari za glavne uloge u filmovima "Mystic River" i "Milk", kao i Oscar za sporednu ulogu u filmu "One Battle After Another". Medijima je niz godina zanimljiv i zbog privatnoga života, a ljubio je brojne poznate kolegice.
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Penn je odrastao u obitelji povezanoj sa svijetom filma i zabave, a umjesto odlaska na fakultet odlučio se posvetiti glumi. Pridružio se Los Angeles Repertory Theateru te je prve profesionalne korake napravio na televiziji. Među njegovim ranim nastupima bila je i epizoda serije "Barnaby Jones" iz 1979. godine. Godinu poslije preselio se u New York, gdje je počeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Penn je odrastao u obitelji povezanoj sa svijetom filma i zabave, a umjesto odlaska na fakultet odlučio se posvetiti glumi. Pridružio se Los Angeles Repertory Theateru te je prve profesionalne korake napravio na televiziji. Među njegovim ranim nastupima bila je i epizoda serije "Barnaby Jones" iz 1979. godine. Godinu poslije preselio se u New York, gdje je počeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru.
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
Penn je odrastao u obitelji povezanoj sa svijetom filma i zabave, a umjesto odlaska na fakultet odlučio se posvetiti glumi. Pridružio se Los Angeles Repertory Theateru te je prve profesionalne korake napravio na televiziji. Među njegovim ranim nastupima bila je i epizoda serije "Barnaby Jones" iz 1979. godine. Godinu poslije preselio se u New York, gdje je počeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pozornost publike i kritike privukao je 1981. nastupima u kazališnoj predstavi "Heartland" i filmu "Taps". Pravi proboj uslijedio je već sljedeće godine, kada je u filmu "Fast Times at Ridgemont High" utjelovio Jeffa Spicolija.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Penn se nije dugo zadržao u okvirima komičnih uloga. Tijekom osamdesetih birao je vrlo različite likove kojima je pokazivao glumačku širinu. U filmu "Bad Boys" iz 1983. glumio je problematičnog tinejdžera, u "Crackers" punkera i provalnika, dok je u romantičnoj ratnoj drami "Racing with the Moon" utjelovio mladog marinca pred odlazak u Drugi svjetski rat. U filmu "The Falcon and the Snowman" iz 1985. pojavio se kao čovjek koji američke državne tajne prodaje Sovjetskom Savezu.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Njegov privatni život u drugoj polovici osamdesetih počeo je privlačiti gotovo jednaku pozornost kao i njegova gluma. Godine 1985. oženio se pop-zvijezdom Madonnom. Njihov buran odnos bio je pod snažnim povećalom medija, a Pennovi sukobi s paparazzima dodatno su punili novinske stupce. Godine 1987. proveo je mjesec dana u zatvoru, dok je brak s Madonnom završio 1989. godine. Zajedno su se pojavili i u filmu "Shanghai Surprise" iz 1986., koji je naišao na izrazito negativne kritike.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Početkom devedesetih Penn je proširio umjetničke interese i na režiju. Napisao je i režirao film "The Indian Runner" iz 1991., a četiri godine poslije režirao je "The Crossing Guard". Velika prekretnica u njegovoj glumačkoj karijeri dogodila se 1995. godine s filmom "Dead Man Walking". U njemu je uz Susan Sarandon glumio zatvorenika osuđenog na smrt, a zahtjevna izvedba donijela mu je prvu nominaciju za Oscara.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
U filmu "She’s So Lovely" iz 1997. nastupio je uz Robin Wright, s kojom se vjenčao godinu prije. Za tu je ulogu proglašen najboljim glumcem na Filmskom festivalu u Cannesu. Penn i Wright razveli su se 2010. godine.
| Foto: Press Asociation/Pixsell
Jedno od najvažnijih razdoblja njegove karijere započelo je filmom "21 Grams" iz 2003., za koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca na Venecijanskom filmskom festivalu. Iste godine ostvario je jednu od svojih najpoznatijih uloga u filmu "Mystic River". Kao otac koji se suočava s ubojstvom svoje kćeri pružio je emocionalno snažnu izvedbu koja mu je donijela Oscara za najboljeg glumca.
| Foto: Rocco Spaziani
Penn se 2007. ponovno vratio iza kamere filmom "Into the Wild", snimljenim prema istoimenoj knjizi Jona Krakauera. Film je postao jedno od najpoznatijih Pennovih redateljskih ostvarenja.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Godine 2008. Penn je prihvatio ulogu Harveyja Milka, jednog od prvih otvoreno homoseksualnih izabranih političkih dužnosnika u SAD-u. Njegova energična i slojevita interpretacija u filmu "Milk" donijela mu je drugi Oscar za najboljeg glumca.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Penn se 2018. okušao i u televizijskoj znanstvenoj fantastici. U seriji "The First" glumio je iskusnog astronauta uključenog u prvu ljudsku misiju na Mars. Serija je završila nakon jedne sezone. Na veliko platno vratio se filmom "The Professor and the Madman" iz 2019., pričom o ranim godinama sastavljanja Oxford English Dictionaryja. U privatnom životu 2020. godine vjenčao se s Leilom George, kćeri glumca Vincenta D’Onofrija, a njihov je brak završio razvodom 2022.
| Foto: Adrian Wyld/PRESS ASSOCIATION
Penn je ponovno surađivao s Paulom Thomasom Andersonom na filmu "One Battle After Another" iz 2025. godine. U akcijskom spektaklu utjelovio je pukovnika Stevena J. Lockjawa, antagonista nekadašnjeg revolucionara kojega glumi Leonardo DiCaprio. Pennova upečatljiva sporedna izvedba donijela mu je nova velika priznanja, Oscara i nagradu BAFTA za najboljeg sporednog glumca.
| Foto: Katie Collins/REUTERS
Pennova javna uloga nije ograničena na filmski svijet. Tijekom godina postao je poznat kao politički i društveni aktivist, a pojedini njegovi stavovi izazivali su i kontroverzije. Protivio se ratu u Iraku, otvoreno kritizirao američkog predsjednika Georgea W. Busha te iskazivao potporu venezuelanskom predsjedniku Hugu Chávezu.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
Nakon početka rata između Rusije i Ukrajine više je puta putovao u Ukrajinu. Zajedno s Aaronom Kaufmanom režirao je dokumentarni film Superpower iz 2023., koji uključuje razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim Ukrajincima te donosi pogled na zemlju zahvaćenu ratom.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
Uz glumu i režiju Penn se okušao i u književnosti. Godine 2018. objavio je prvi roman "Bob Honey Who Just Do Stuff", satiričnu priču o razvedenom plaćenom ubojici. Nastavak pod naslovom "Bob Honey Sings Jimmy Crack Corn" objavljen je godinu poslije.
| Foto: Press Asociation/Pixsell
Penn je tijekom bogate karijere ljubio brojne slavne dame. Bio je u vezi sa Susan Sarandon i Demi Moore prije nego što je pred oltar išao s Madonnom.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Nakon što se razišao od Robin Wright ljubio je Charlize Theron s kojom je bio dvije godine. Bio je u braku s Leilom George, nakon koje je ljubio Olgu Korotjajevu. U posljednjih nekoliko intervjua istaknuo je da nije u vezi već neko vrijeme.
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