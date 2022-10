Zlostavljali su ga dječaci, skoro ga je ubila droga, a njegovi najveći hitovi ispisali su povijest

Marshall Bruce Mathers III poznatiji kao Eminem na današnji dan slavi 50. rođendan. Američki glazbenik, producent i glumac osvojio je mnogo nagrada, uključujući 13 Grammyja, 15 nagrada MTV Europe Music i 13 nagrada MTV Video Music. Prodao je više od 155 milijuna albuma diljem svijeta te je time postao jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena.

No, krenimo prvo od njegova privatnog života. Rođen je 17. 10. 1972. u St. Josephu u Missouriju, a većinu svog djetinjstva proveo je u Detroitu u Michiganu. Roditelji popularnog Eminema svirali su u sastavu Daddy Warbucks. Ubrzo nakon što se glazbenik rodio, njegov otac napustio je majku te se odselio u Kaliforniju. Prilikom školovanja susreo se s mnogo problema. Često su ga dječaci zlostavljali.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Eminemova majka Debbie poduzela je mjere oko zlostavljanja. Tužila je njegovu školu 1982. godine jer ga je maltretirao domar D' Angelo Bailey. Kasnije je on o tome napisao pjesmu 'Brain Domage', a isti domar je tužio glazbenika jer je, kako tvrdi, singl narušio njegov ugled. Osim toga, Eminem je imao problema sa školom. Prvi razred srednje škole pao je tri puta.

Foto: Anthony Harvey/Press Association/PIXSELL

Bio je u lošim odnosima s majkom te ovisan o lijekovima. Što se tiče popularnosti, onu svjetsku stekao je 1999. godine, izlaskom albuma The Slim Shady LP. Kasnije je pak osnovao vlastitu izdavačku tvrtku Shady Records, koja je proslavila mnoge repere, uključujući i 50 Centa.

U kratkom roku stekao je veliku slavu i postao jedan od rijetkih mega-poznatih bijelaca na rap sceni, ali ona mu je u jednom trenutku 'udarila u glavu'. Uzimao je po trideset Vicodina dnevno, bio je jednom blizu smrti, ali pomogao mu je glazbenik Elton John (75).

- Slava me udarila kao cigla - rekao je Eminem koji je redovito partijao, konzumirao alkohol i razne droge, nosio napunjeno oružje sa sobom, tukao se i bio nekoliko puta na sudu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njegova borba započela je 2000. godine dok je radio na produkciji filma '8 Mile'. Shvatio je da ima problema s nesanicom jer je radio i po šesnaest sati dnevno. Prijatelj mu je rekao za Ambien, lijek koji inače pomaže ljudima da brže zaspu. Brzo se 'navukao'.

- Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu, gutao tablete i plakao. Trebale su mi tablete u tijelu kako bih se osjećao normalno, ali mi je bilo samo još gore. Bio je to začarani krug - ispričao je Eminem.

Kritične 2007. godine se predozirao. Doktori su mu rekli da je unio u sebe ekvivalent četiri vrećice heroina i, da je došao dva sata kasnije, umro bi.

- Da sam dva sata kasnije došao u bolnicu, bio bih mrtav. Otkazivali su mi organi, jetra, bubrezi, sve. Stavljali su me na dijalizu i nisu mislili da ću preživjeti. Moje dno je trebala biti smrt - ispričao je za New York Times 2010. godine.

Eminem je gotovo izgubio život, ali niti to ga nije opametilo. Imao je još kriznih trenutaka prije nego je potražio pomoć kod Eltona. On mu je pomogao da prestane konzumirati opojna sredstva.

- Elton John mu je bio savršen mentor. Tjedno mu je javljao kako napreduje i postali su vrlo bliski - piše Anthony Bozza u Eminemovoj biografiji.

Nakon borbe s tom ovisnošću, počeo je opsesivno skidati kilograme koje je nakupio. Svaki je dan trčao 27 kilometara, opsesivno je brojao kalorije koje unosi i na kraju došao do 67 kilograma. Kaže da je s jedne ovisnosti prešao na drugu.

- Bio sam kao hrčak, stalno sam trčao, sve dok se nisam ozlijedio. Tek tad sam počeo paziti i postao sam umjeren u vježbanju - rekao je jednom prilikom Eminem.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Godine 2018. nastala je i jedna od najbizarnijih svađa na slavnoj sceni. Te godine je Eminem iznenada i bez najave objavio album 'Kamikaze' i u njemu izvrijeđao, pa, mnoge repere, jedan od njih, Machine Gun Kelly, osjetio se posebno prozvanim pa je odlučio snimiti disstrack na Eminema i tu je sve krenulo.

Eminem je u pjesmi izvrijeđao Kellyja jer je ovaj još 2012. godine na Twitteru napisao kako je Eminemova kćerka Hailie Jade Scott (26) 'je**no zgodna'. Tada je imala samo 17 godina i Eminemu je to zasmetalo. Nakon pjesme i prvog Kellyjevog disstracka 'Rap Devil', Eminem je opet uzvratio disstrackom 'Killshot'. Izvrijeđao je mladog repera i nazvao ga fejkerom, a onda se narugao i njegovoj frizuri. I tu je, nakon još malo drame i javnog prozivanja, sve stalo. No, njih dvojica od ove svađe više se uopće ne podnose.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Dvije godine nakon ove velike svađe, Eminem je pozitivno šokirao javnost. Naime, sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio je vrlo emotivnu obavijest. Iako inače rijetko govori o intimnim stvarima, tog puta odlučio se pohvaliti. Objavio je fotografiju 'čipa trijeznosti' i pohvalio se da je već 12 godina čist.

- Čistih 12, u knjigama. Ne bojim se - napisao je pjevač u opisu.

O ovisnosti je govorio bez zadrške i tako je jednom prilikom otkrio da je znao piti i do 30 tableta protiv bolova i 40 do 60 tableta za smirenje u jednom danu.

- Ne znam u kojem je to točno trenutku postao problem. Sjećam se samo da mi se sve više i više sviđalo - rekao je u dokumentarcu 'How To Make Money Selling Drugs'.

Zahvale za njegov, sada, 'čist' život pridaje svojim kćerima Hailie Jade Scott, Alaini Mathers (29) i Whitney Mathers (20).

Foto: Instagram/Eminem

