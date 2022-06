Eminem i Snoop Dogg udružili snage i izbacili zajednički singl

Foto: YouTube

Novu pjesmu 'From the D 2 the LBC' je izbacili su zajedno sa videom koji je djelomično animiran u stilu 'Bored Ape'

Eminem (49) i Snoop Dogg (50) izbacili su novi zajednički singl pod nazivom "From the D 2 the LBC". POGLEDAJTE VIDEO: Pjesmu su izbacili zajedno s videom koji je djelomično animiran. Video u režiji Jamesa Laresa, prikazuje dvojicu repera koji se povremeno pretvaraju u avatare u stilu Bored Apea. I Eminem i Snoop Dogg nastupali na ovogodišnjem poluvremenu na Super Bowl showu zajedno s dr. Dreom, Kendrickom Lamarom, Mary J. Blige i 50 Centom. Eminem je nedavno u suradnji s Cee-Lo Greenom (47) snimio pjesmu ''Kralj i ja'' za najnoviji dokumentarac o kralju rock'n'rolla, Elvisu Presleyu. A najavljeno je i da će ove godine biti primljen u Rock & Roll Hall of Fame.