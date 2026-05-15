Zna se poredak! Evo koje će po redu nastupiti Lelekice u finalu

U četvrtak navečer održano je i drugo polufinale Eurosonga, nakon kojeg su poznati svi finalisti. I u drugom polufinalu se natjecalo 15 izvođača, a njih 10 prošlo je dalje. Oni su: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka. Zajedno s finalistima iz prve večeri, te pripadnicima Big 4 i zemlje domaćina, nastupit će u subotu u finalu.

Organizatori su tijekom noći objavili finalni poredak nastupa za subotu, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. Grupa Lavina iz Srbije nastupit će 9. po redu.

Lelek, kao i svi drugi izvođači koji su prošli u finale, su nakon polufinala izvlačile papiriće da vide hoće li nastupiti u prvoj ili drugoj polovici večeri. No, izvukle su 'producers' choice' koji je značio da će producenti odlučiti kada će djevojke nastupiti, i to uglavnom ovisi o tome kako su zamislili dinamiku večeri.

Osim Lelekica, u toj su kategoriji nakon polufinala u utorak završili i predstavnici Njemačke, Italije, Finske, Moldavije i Izraela. No, sada je poznati finalni poredak.

1. Danska

2. Njemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litva

20. Švedska

21. Cipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunjska

25. Austrija