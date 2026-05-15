Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON POLUFINALA

Zna se poredak! Evo koje će po redu nastupiti Lelekice u finalu

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Zna se poredak! Evo koje će po redu nastupiti Lelekice u finalu
Foto: Corinne Cumming/EBU

Iako su završile u kategoriji 'Producers choice' nakon polufinala, sada su poznati svi finalisti, a organizatori su tijekom noći objavili poredak. Evo kada će grupa Lelek nastupiti

Admiral

U četvrtak navečer održano je i drugo polufinale Eurosonga, nakon kojeg su poznati svi finalisti. I u drugom polufinalu se natjecalo 15 izvođača, a njih 10 prošlo je dalje. Oni su: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka. Zajedno s finalistima iz prve večeri, te pripadnicima Big 4 i zemlje domaćina, nastupit će u subotu u finalu.

SPREMNI ZA SUBOTU FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču
FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču

Organizatori su tijekom noći objavili finalni poredak nastupa za subotu, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. Grupa Lavina iz Srbije nastupit će 9. po redu. 

storyeditor/2026-05-13/lelek_green_room.jpg
Foto: Corinne Cumming/EBU

Lelek, kao i svi drugi izvođači koji su prošli u finale, su nakon polufinala izvlačile papiriće da vide hoće li nastupiti u prvoj ili drugoj polovici večeri. No, izvukle su 'producers' choice' koji je značio da će producenti odlučiti kada će djevojke nastupiti, i to uglavnom ovisi o tome kako su zamislili dinamiku večeri. 

NAPRAVILI SPEKTAKL FOTO Ovako je izgledalo drugo polufinale Eurosonga u Beču
FOTO Ovako je izgledalo drugo polufinale Eurosonga u Beču

Osim Lelekica, u toj su kategoriji nakon polufinala u utorak završili i predstavnici Njemačke, Italije, Finske, Moldavije i Izraela. No, sada je poznati finalni poredak. 

1. Danska 

2. Njemačka 

3. Izrael 

4. Belgija 

5. Albanija 

6. Grčka 

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija 

10. Malta

11. Češka 

12. Bugarska 

13. Hrvatska 

14. Ujedinjeno Kraljevstvo 

15. Francuska 

16. Moldavija 

17. Finska

18. Poljska 

19. Litva 

20. Švedska

21. Cipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunjska 

25. Austrija 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove
PROCURILE FOTKE

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

Grupa Lelek na Eurosongu u Beču predstavlja Hrvatsku, a njih nastup je oduševio publiku i žiri te su prošle u finale. Sada su procurili navodni rezultati žirija koji je svoje oduševljenje pretočio u brojke
Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu
FINALE U SUBOTU

Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu

Završila je druga polufinalna večer Eurosonga 2026. Natjecalo se 15 zemalja, a samo njih 10 prošlo je u finale. To su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka
FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Ljudi ne mogu vjerovati koliko se promijenila!
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Ljudi ne mogu vjerovati koliko se promijenila!

Štefica Sever nedavno je objavila novu fotografiju sebe. Pozirala je potpuno sređena, a ispod fotke nizale su se brojni komentari prepuni komplimenata. Mnogi su hvalili njezinu transformaciju!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026