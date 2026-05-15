Iako su završile u kategoriji 'Producers choice' nakon polufinala, sada su poznati svi finalisti, a organizatori su tijekom noći objavili poredak. Evo kada će grupa Lelek nastupiti
Zna se poredak! Evo koje će po redu nastupiti Lelekice u finalu
U četvrtak navečer održano je i drugo polufinale Eurosonga, nakon kojeg su poznati svi finalisti. I u drugom polufinalu se natjecalo 15 izvođača, a njih 10 prošlo je dalje. Oni su: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka. Zajedno s finalistima iz prve večeri, te pripadnicima Big 4 i zemlje domaćina, nastupit će u subotu u finalu.
Organizatori su tijekom noći objavili finalni poredak nastupa za subotu, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. Grupa Lavina iz Srbije nastupit će 9. po redu.
Lelek, kao i svi drugi izvođači koji su prošli u finale, su nakon polufinala izvlačile papiriće da vide hoće li nastupiti u prvoj ili drugoj polovici večeri. No, izvukle su 'producers' choice' koji je značio da će producenti odlučiti kada će djevojke nastupiti, i to uglavnom ovisi o tome kako su zamislili dinamiku večeri.
Osim Lelekica, u toj su kategoriji nakon polufinala u utorak završili i predstavnici Njemačke, Italije, Finske, Moldavije i Izraela. No, sada je poznati finalni poredak.
1. Danska
2. Njemačka
3. Izrael
4. Belgija
5. Albanija
6. Grčka
7. Ukrajina
8. Australija
9. Srbija
10. Malta
11. Češka
12. Bugarska
13. Hrvatska
14. Ujedinjeno Kraljevstvo
15. Francuska
16. Moldavija
17. Finska
18. Poljska
19. Litva
20. Švedska
21. Cipar
22. Italija
23. Norveška
24. Rumunjska
25. Austrija
