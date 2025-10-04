Značajan dan za Maju Šuput: Njen pokojni otac i partner Šime Elez rođeni su na isti datum

Danas je za Maju Šuput dan pomiješanih emocija. Naime, njen pokojni otac Boris Šuput rođen je 4. listopada 1949. godine. Da je živ, danas bi legendarni estradni menadžer proslavio 76. rođendan. Stoga se Maja u emotivnoj objavi na Instagramu prisjetila svog prerano preminulog oca te je podijelila njegovu sliku.

- Tata fališ beskrajno kao i uvijek. Sretan ti rođendan, volimo te mama, Bloom i ja - napisala je Maja uz nekoliko srca.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Ipak, Maja danas ima razlog i za slavlje. Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez s kojim se Maja posljednjih mjeseci intenzivno druži, također slavi rođendan. Maja je i njemu posvetila emotivnu objavu na Instagramu.

- Nek ti je najsretniji! Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan ,pristojan, a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov . I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš - napisala je Maja Šuput.