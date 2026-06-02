Znaju ju baš sve generacije: Pjesma Andreja Baše veliki je hit već više od 40 godina

Pjesma 'Ti si moj hit' i danas se sluša na tulumima, a nakon što je prvi put zasvirala 1982. godine doživjela je i razne prerade. Vole je oni malo stariji, ali i mlađe generacije. 'Zarazan' ritam idealan je za ples i nikada ne izlazi iz mode. Autor glazbe i aranžmana pjesme Grupe 777 je Andrej Baša, koji nas je napustio jučer u 77. godini.

Ovaj renomirani hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent i glazbeni organizator te jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera, ostavio je ostavio neizbrisiv trag u kulturi i glazbi.

Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, a svoj je život i karijeru vezao uz Rijeku. Nakon studija kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina na Akademiji za glazbu u Ljubljani, početkom sedamdesetih godina postaje jedan od osnivača riječke Grupe 777 te započinje bogatu autorsku karijeru.

Svojedobno je ispričao kako je pjesme nastala 1982. godine, u vrijeme kada je radio s mladim bendovima u Rijeci.

- Oni su pratili najnoviju scenu u to doba. Bio je to novi val grupe Haustor, Film i ostalih i u to vrijeme bio popularan ska ritam. I tako je došlo do ideje, odnosno do melodije - rekao je prije devet godina za CMC TV.

Autorica pamtljivog teksta je Nikka Car, a u to vrijeme je, kako kaže, već naveliko s njom surađivao.

- Ona je dala izvrsnu ideju teksta na taj ritam, tu je stvarno trebalo napraviti guste tekstove. Ona je došla na ideju 'Ti si moj hit'. Naprosto se poigrala s ritmom melodije i ostalo je već povijest - ispričao je.

Ona je dodala kako je bila studentica medicine u to vrijeme u Rijeci, a hobi joj je bio pisanje pjesama. Nije ni slutila da će se njeni tekstovi uglazbiti.

Odlučili su napraviti hit

- Upoznala nas je Andrejeva supruga, liječnica kao ja. On je pogledao moje tekstove i rekao da su jako dobri i da ćemo raditi hitove. Bio je zaista vidovit - smije se Nikka.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Opisala je i njihov radni sastanak.

- Andrej je već tada bio poznati i priznati kompozitor. Moram priznati da sam imala tremu kad sam ga prvi put upoznala. Nisam mogla vjerovati da ću surađivati sa Grupom 777, koja je onda već bila slavna grupa - rekla je.

Dodaje kako joj je rekao da treba napisati tekst za hit.

- Sjećam se kao jučer da sam cijelim putem do kuće razmišljala i sama sebe pitala: 'Kako se radi hit?'. Moj sin je u to vrijeme bio beba i, kada sam došla kući uzela sam ga u ruke. Spontano mi je došlo da mu kažem: 'Ti si moj hit', jer u tom trenutku sam to i mislila. I sljedeća misao je bila - pa to je to, to je naziv pjesme! Ti si moj hit. Ti si moja ideja, ti si moja najbolja stvar. I nakon toga sam počela oko tog refrena krojiti jednu ljubavnu priču - objasnila je pa dodala kako je htjela napraviti ljubavni razgovor između muškarca i žene.

Dobila je i preradu

I to je bilo to. Ona je zaraznoj melodiji dala tekst, a legendarni Andrej Baša nakon glazbe i aranžman.

- Pjesma 'Ti si moj hit', glazbeno bi i žanrovski spadala definitivno u Novi val koji je bio popularan početkom 80-ih i krajem 70-ih. Ska je zapravo opstao i do današnjih dana. On je veseo ritam koji je poskočica i vuče naprosto na ples - otkrio je tada Baša.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dodao je kako je 'Ti si moj hit' bila ogromna uspješnica te se dugo vremena vrtjela u raznim diskačima.

- Nakon toga su ju snimili i bend Krešo i Kisele kiše i opet je bila jako popularna - rekao je.

Andrej Baša je tijekom više desetljeća stvaralaštva skladao više od 850 djela različitih žanrova, dok je kao aranžer, producent i instrumentalist sudjelovao u realizaciji više od 2.100 glazbenih ostvarenja. Njegove pjesme izvodili su brojni hrvatski izvođači, a redovito su se nalazile na najvećim domaćim festivalima, među kojima su Melodije Istre i Kvarnera, Splitski i Zagrebački festival te Festival kajkavskih popevki.

Autor prve hrvatske pjesme za Eurosong

Posebno mjesto u njegovu radu imao je festival Melodije Istre i Kvarnera (MIK), kojem je od 1993. godine bio umjetnički ravnatelj i direktor. Pod njegovim vodstvom MIK je postao važan čuvar čakavske glazbene baštine i regionalnog identiteta. Objavljeno je više festivalskih CD izdanja, u čemu je imao podršku diskografske kuće Croatia Records.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Baša je ostavio značajan trag i u dječjem glazbenom stvaralaštvu kroz mjuzikle, pjesme i scenske projekte namijenjene najmlađima. Kao producent i aranžer surađivao je s brojnim glazbenicima, orkestrima i kulturnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uz Đorđa Novkovića autor je skladbe Don’t Ever Cry, prve pjesme s kojom se Hrvatska predstavila na Eurosongu, u izvedbi grupe Put.