Znaš li tko sam? Đani Maršan odvukao ga je prema glazbi

Kao dječak pao je s drveta ravno na cestu i krvav plakao dok je prolaznik samo nijemo prošao pokraj njega. Tu scenu, priznao je svojevremeno, nikad nije zaboravio. Pjevač Duško Lokin (83) odrastao je u strogoj katoličkoj obitelji u kojoj su psovke i nepoštovanje starijih bili nezamislivi, a najveći 'grijesi' bili su zakasniti kući ili dobiti lošu ocjenu zbog nogometa i pikula. Obožavao je sport, a bio je i vrlo talentiran.

Sa samo 16 i pol godina igrao je nogomet u 2. ligi za NK Zadar, dok je paralelno nastupao i za juniorsku rukometnu reprezentaciju bivše Jugoslavije. Ipak, sve se promijenilo kad je upoznao Đanija Maršana, koji ga je, kako je govorio, odvukao prema glazbi. Počeo je pjevati s 18 godina, još kao učenik Pomorske škole, a obitelj ga je podržala, iako su se roditelji pitali može li se od glazbe živjeti.

Foto: Privatni album

Na prve nastupe nisu dolazili jer su strahovali da nešto ne pođe po krivu, a prvi put gledali su ga tek na televiziji. Lokin je kasnije postao velika zvijezda, s festivalskim pobjedama, milijunskim nakladama i hitovima koji su obilježili domaću estradu. Godinama je bio u skladnom braku sa suprugom Anuškom, koju je izgubio 2022. nakon borbe s posljedicama koronavirusa.