Obavijesti

Show

Komentari 0
POZNATA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, a od pobjede na Eurosongu puni dvorane u regiji

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, a od pobjede na Eurosongu puni dvorane u regiji
2
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svojedobno je ispričala kako je sve oprostila svome ocu. Kroz teško djetinjstvo joj je oslonac bila glazba te je u njoj pronalazila smisao i snagu

Admiral

Rođena je 14. studenog 1984. u Kragujevcu, a odrasla je u glazbenoj obitelji. Baka i djed pjevali su starogradske pjesme, a majka Verica i otac Rajko nastupali su u grupi Žaoka. Djetinjstvo joj nije bilo lako. Otac je napustio majku prije njezina rođenja, a kasnije je skrbništvo pripalo njemu. Dugo nisu bili bliski, no s godinama su popravili odnos.

Foto: instagram

"Moj otac Rajko napravio je puno problema u životu i ja sam mu to sve oprostila jer, prvo, on je moj otac, a, drugo, roditelje ne možemo birati i ne želim ih mijenjati", rekla je svojedobno Marija Šerifović.

Glazba joj je odmalena bila oslonac i sigurno mjesto. U njoj je pronalazila snagu i smisao, a 2007. ušla je u povijest kad je Srbiji s pjesmom "Molitva" donijela prvu pobjedu na Eurosongu. Otad puni dvorane diljem regije, a publiku uvijek osvaja iskrenošću i snagom glasa. Danas, uz sve uspjehe, najveću sreću pronalazi u obitelji.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski
Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prije dvije godine postala je majka sinu Mariju, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke. Kaže da joj je to najvažnija i najljepša uloga.

- Najveći poklon koji mi je život mogao pokloniti je moj sin. On je razlog zbog koji svaki trenutak dobiva duboko značenje - rekla je ranije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu
FOTKE TJEDNA

FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu

Iza nas je još jedan tjedan u kojem se slavne dame nisu sramile pokazati svoje atribute. Dodjela MTV nagrada, Tjedan mode, ali i visoke temperature potakle su poznate dame da odbace viškove odjeće i otkriju previše...
FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda
PRIJE 19 GODINA

FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda

Ako ste prije 19 godina pratili reality 'Big Brother', sigurno se sjećate Maje Paole Sestrić. Bila je finalistica četvrte sezone i jedna od onih natjecateljica koje su se brzo uvukle pod kožu gledateljima. Nakon izlaska iz kuće povukla se iz javnosti, ali interes za njezinim životom nije nestao. I danas se mnogi pitaju gdje je, što radi i kako izgleda
Maja Šuput se prisjetila svojeg oca: 'Pokušat ću zaustaviti suze'
SLAVIO BI ROĐENDAN

Maja Šuput se prisjetila svojeg oca: 'Pokušat ću zaustaviti suze'

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila nekoliko starih obiteljskih fotografija te se emotivno prisjetila svojeg oca Borisa koji bi danas slavio rođendan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026