Znaš li tko sam ja? Sa samo pet godina svima je govorila da će biti uspješna glumica i pjevačica

Odrastanja se sjeća po miru, djetinjstvo je podsjeća na svetu i sretnu priču. Kao petogodišnjakinja Ksenija Prohaska (68) popela se na stol, počela plesati i pjevati te svima objavila da će, kad bude velika, biti glumica i pjevačica. Tad su joj obećali da će je voditi na Prvi pljesak u Zagreb.

Mada je nikad nisu odveli na to natjecanje mladih talenata, Ksenija je postigla izniman glumački uspjeh. Svoju predstavu “Marlene Dietrich” izvodi na hrvatskom, engleskom, talijanskom i španjolskom. Bez obzira na kojoj strani svijeta gostuje, uvijek je prati sjajna reakcija publike.

Nacionalna prvakinja splitskog HNK glumica je međunarodne karijere, koju je dijelom provela u SAD-u. Glazbene predstave “Marlene Dietrich”, “Edith Piaf” i “Billie Holiday” izvela je u 20-ak zemalja, i to na više jezika. Uživa u Brelovim pjesmama, na Splitskom ljetu 2020. izvela je “Ne me quitte pas”, “Amsterdam” i “Quand on n’a que l’amour”, a u dramskom dijelu govorila je o Brelovu životu i na hrvatskom interpretirala njegovu poeziju.

U drugom dijelu programa ispričala je priču o životu Edith Piaf i otpjevala “Milord”, “Non, je ne regrette rien”, “La vie en rose"...

