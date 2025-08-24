Znaš li tko sam? S tri godine znala je da će biti glumica, a suprug ju je zaveo u školi...

Bajke su joj bile najdraže kao djevojčici. Odmalena je znala da je gluma njezin životni poziv. S tri i pol godine gledala je predstavu 'Mačak Džingiskan i Miki Trasi' i to ju je očaralo.

Foto: Instagram

- Sjećam se tog trenutka vrlo jasno - osjećala sam to kao neku čudnu i snažnu odlučnost. U tom trenutku sam rekla: 'Bit ću glumica!' - rekla je Barbara Nola (57) za Večernji. To ju je vodilo od igara u Istri do Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je ubrzo svima postalo jasno da se pred njima stvara jedno od najzanimljivijih glumačkih lica.

Na filmu se prvi put snažno istaknula u hitu 'Da mi je biti morski pas', zatim i u kultnom 'Fine mrtve djevojke'. Publika je pamti i po serijama 'Počivali u miru', 'Kumovi' i drugim.

Osim glume, ljubav je pronašla i u redatelju Lukasu Noli, koji nas je napustio 29. listopada 2022. nakon borbe s karcinomom grla, s kojim je dobila sina Jakova i kćer Maru.

Glumica Barbara Nola | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Njihova ljubav počela je u srednjoj školi, Barbara je bila prijateljica njegova brata Filipa, s kojim je išla u razred te su išli u glumačku školu u ZeKaeM-u.

- Nedostaje mi sve. Svaki razgovor, njegova kuhinja, minute koje smo provodili skupa, naše analize, pričanja... i ljubavni život, naravno - rekla nam je glumica u lipnju uoči izlaska monografije posvećene njemu.