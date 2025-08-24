Obavijesti

Show

Komentari 0
OBOŽAVALA JE BAJKE

Znaš li tko sam? S tri godine znala je da će biti glumica, a suprug ju je zaveo u školi...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? S tri godine znala je da će biti glumica, a suprug ju je zaveo u školi...
2
Foto: Instagram

Od djetinjstva očarana kazalištem, ostvarila je uspješnu glumačku karijeru na filmu i televiziji, a njezin privatni i profesionalni život obilježila je i velika ljubav s tragičnim završetkom

Bajke su joj bile najdraže kao djevojčici. Odmalena je znala da je gluma njezin životni poziv. S tri i pol godine gledala je predstavu 'Mačak Džingiskan i Miki Trasi' i to ju je očaralo.

Foto: Instagram

- Sjećam se tog trenutka vrlo jasno - osjećala sam to kao neku čudnu i snažnu odlučnost. U tom trenutku sam rekla: 'Bit ću glumica!' - rekla je Barbara Nola (57) za Večernji. To ju je vodilo od igara u Istri do Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je ubrzo svima postalo jasno da se pred njima stvara jedno od najzanimljivijih glumačkih lica.

PRATILI SU GA ZARAZNI RITMOVI Znaš li tko sam? Njegovi hitovi su rasplesali mnoge, a onda se povukao i postao inovator...
Znaš li tko sam? Njegovi hitovi su rasplesali mnoge, a onda se povukao i postao inovator...

Na filmu se prvi put snažno istaknula u hitu 'Da mi je biti morski pas', zatim i u kultnom 'Fine mrtve djevojke'. Publika je pamti i po serijama 'Počivali u miru', 'Kumovi' i drugim.

BIVŠA MISICA Znaš li tko sam? Cijela Juga je uzdisala za njom, a radi toplesa je odbijala filmske ponude...
Znaš li tko sam? Cijela Juga je uzdisala za njom, a radi toplesa je odbijala filmske ponude...

Osim glume, ljubav je pronašla i u redatelju Lukasu Noli, koji nas je napustio 29. listopada 2022. nakon borbe s karcinomom grla, s kojim je dobila sina Jakova i kćer Maru.

Glumica Barbara Nola
Glumica Barbara Nola | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Njihova ljubav počela je u srednjoj školi, Barbara je bila prijateljica njegova brata Filipa, s kojim je išla u razred te su išli u glumačku školu u ZeKaeM-u.

POZNATA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Umjetničko ime pronašla u enciklopediji, a svoju ljubav krije 'kao zmija noge...'
Znaš li tko sam? Umjetničko ime pronašla u enciklopediji, a svoju ljubav krije 'kao zmija noge...'

- Nedostaje mi sve. Svaki razgovor, njegova kuhinja, minute koje smo provodili skupa, naše analize, pričanja... i ljubavni život, naravno - rekla nam je glumica u lipnju uoči izlaska monografije posvećene njemu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
CAJKA VOLI PHOTOSHOP

FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša postavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri.... Inače, ovog je ljeta itekako aktivna. Na društvenim mrežama. Tamo gnjusno vrijeđa sve koji podržavaju velike prosvjede protiv vlasti u Srbiji, poziva na nasilje, želi zatvarati fakultete...
Vedrana Rudan otvorila dušu: 'Gotovo sam nepokretna...'
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Vedrana Rudan otvorila dušu: 'Gotovo sam nepokretna...'

Vedrana Rudan, poznata hrvatska književnica i kolumnistica, boluje od karcinoma žučnih kanalića i suočava se s problemima u plaćanju računa te neadekvatnim bolničkim kupatilima
FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'
MODEL, TRENERICA, AUTORICA...

FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'

Ja sam seksi baka od 65 godina i u lovu sam na mlađeg dečka. Muškarci u 20-im godinama imaju toliko više energije. Ljudi nekad misle da mi je 21-godišnja unuka sestra, kaže Australka Leslie Maxwell, koja sebe predstavlja kao osobnu trenericu slavnih. Ni 'influencanje' joj nije strano, na Instagramu je prati oko 150.000 ljudi, s kojima svakodnevno dijeli savjete o vježbanju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025