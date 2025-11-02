Znaš li tko sam? Počela je uz Jasmina Stavrosa, zasitila se glamura i na selo 'pobjegla'

Rođena je u Zagrebu, a odrasla u glazbenoj obitelji u Švicarskoj. Otac Ivan i brat Neven svirali su, majka Biserka pjevala, a u kući se uvijek slušala glazba.

- Moj djed je svirao pet instrumenata, tata nekoliko. Normalno je da sam odrasla uz glazbu. Spavala bih uz zvučnike dok bi tata svirao na terasi nekog hotela. Brat i ja u kolicima, uz tatine zvučnike, glazba nam je bila kolijevka. Vjerujem da su nam putevi zapisani, da Bog i anđeleki dodjeljuju zadatke, meni je pripao ovaj - prisjetila se svojedobno Ivana Banfić (55).

Još kao djevojka pjevala je kao prateći vokal Jasminu Stavrosu, Mladenu Grdoviću, Dušku Lokinu i upijala lekcije o sceni. Krajem 80-ih zakoračila je pod svjetla reflektora, a 90-e su je pretvorile u dance zvijezdu I Bee. Njezini hitovi poput 'Šumice', 'Imam te', 'Godinama', dueta s Dinom Merlinom, i danas su neizostavni dio proslava.

Danas živi daleko od gradske vreve, u Staroj Drenčini kraj Siska, sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.

- Priroda me usporila i naučila slušati sebe - rekla je svojedobno. No glazba nikad nije utihnula. Između obiteljskih ručkova, vrtnih radova i tišine ponovno stvara. U rujnu ove godine objavila je novu pjesmu “Ima dima”, koju opisuje kao spoj starog i novog zvuka.

