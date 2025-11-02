Moj djed je svirao pet instrumenata, tata nekoliko. Normalno je da sam odrasla uz glazbu. Spavala bih uz zvučnike dok bi tata svirao na terasi nekog hotela, prisjetila se svojedobno
Znaš li tko sam? Počela je uz Jasmina Stavrosa, zasitila se glamura i na selo 'pobjegla'
Rođena je u Zagrebu, a odrasla u glazbenoj obitelji u Švicarskoj. Otac Ivan i brat Neven svirali su, majka Biserka pjevala, a u kući se uvijek slušala glazba.
- Moj djed je svirao pet instrumenata, tata nekoliko. Normalno je da sam odrasla uz glazbu. Spavala bih uz zvučnike dok bi tata svirao na terasi nekog hotela. Brat i ja u kolicima, uz tatine zvučnike, glazba nam je bila kolijevka. Vjerujem da su nam putevi zapisani, da Bog i anđeleki dodjeljuju zadatke, meni je pripao ovaj - prisjetila se svojedobno Ivana Banfić (55).
Još kao djevojka pjevala je kao prateći vokal Jasminu Stavrosu, Mladenu Grdoviću, Dušku Lokinu i upijala lekcije o sceni. Krajem 80-ih zakoračila je pod svjetla reflektora, a 90-e su je pretvorile u dance zvijezdu I Bee. Njezini hitovi poput 'Šumice', 'Imam te', 'Godinama', dueta s Dinom Merlinom, i danas su neizostavni dio proslava.
Danas živi daleko od gradske vreve, u Staroj Drenčini kraj Siska, sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.
- Priroda me usporila i naučila slušati sebe - rekla je svojedobno. No glazba nikad nije utihnula. Između obiteljskih ručkova, vrtnih radova i tišine ponovno stvara. U rujnu ove godine objavila je novu pjesmu “Ima dima”, koju opisuje kao spoj starog i novog zvuka.
