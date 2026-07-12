Znaš li tko sam? Nagradu je na sudu istjerivala, a s bivšim mužem je u sjajnim odnosima

Hrabra sam i jaka, a onda se probudim u pola noći i plačem da me nitko ne čuje. Ostvarim sve što poželim, ali potpuno nisam sretna i ponekad si iz slabosti poželim najgore, rekla je svojedobno Nives Celzijus (44) za Story o ocu koji ju je kao maloljetnicu psihički zlostavljao i prijateljima predstavljao kao ljubavnicu.

Pjevačica, glumica i spisateljica za autobiografiju "Gola istina" osvojila je 2008. prestižnu književnu nagradu Kiklop u kategoriji za hit godine koji joj nisu htjeli dodijeliti. Godinu poslije ukinuli su tu kategoriju, a Nives je Kiklopa morala istjerati sudskim procesom koji je trajao pet godina.

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Njezino pravo prezime je Zeljković te je jednom prilikom otkrila odakle joj umjetničko prezime. "Celzijus, pitate? Sama sam se toga sjetila, drugima se svidjelo. Nadimak je bio simbol porasta temperature, asocijaciju na moju pojavu, vrstu nastupa koju sam odabrala, a i lako se pamti", rekla je.

Pjevačica se u lipnju 2005. vjenčala s nogometašem Dinom Drpićem, s kojim ima dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu. Nakon razvoda ostali su u korektnim odnosima, prije svega zbog djece.

Tako su Taishu na maturalnu nedavno pratili mama Nives, tata Dino i njegova djevojka Ines.