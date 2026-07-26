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POZNATA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Od djevojke iz susjedstva do kraljice svadbi...

Piše Zrinka Medak Radić,
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Znaš li tko sam? Od djevojke iz susjedstva do kraljice svadbi...
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Foto: Instagramž
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Glazbenu je karijeru počela graditi 1998. kao članica grupe Joy, godinu poslije s bendom je nastupila na Dori...

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Ta gotovo luđačka energija prisutna je od rođenja. Bila sam nevjerojatno vesela, vragolasta i znatiželjna kao dijete. Znate onaj klišeizirani prizor djece koja uzimaju mikrofon čim u kuću uđu gosti. Ja sam bila ta. Okružena prijateljima. Opuštena performerica i zabavljačica. Poslije je ta energija samo rasla kroz posao kojim se bavim, ispričala je svojedobno Maja Šuput za Gloriju.

Foto: Instagramž

Kraljica svadbi, kako joj tepaju, rođena je 22. rujna 1979. u Zagrebu, a glazbenu je karijeru počela graditi 1998. kao članica grupe Joy, godinu poslije s bendom je nastupila na Dori. Nakon nekoliko godina krenula je u samostalne vode. Jedna je od najtraženijih pjevačica za svadbe, zbog prirode posla često spava tek četiri sata dnevno.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Promjenu imidža počela je kad je povećala grudi na dvojku, a onda je "otkrila" filere i botoks, kako tvrde estetski kirurzi. Bila je šest godina u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim s kojim ima sina Blooma, a nakon rastave donedavno se zabavljala s 19 godina mlađim "Gospodinom Savršenim" Šimom Elezom. "Posljednjih osam godina bila sam u vezama, tek mi sad dolazi do glave da sam single", rekla je nedavno za Večernji list, a za "IN Magazin" je priznala: "Ne tražim nikog i ne želim nikog".

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