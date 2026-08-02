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NAŠA GLUMICA

Znaš li tko sam? Ozljeda ju je od baleta odvela u glumačke vode

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Ozljeda ju je od baleta odvela u glumačke vode
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Foto: Instagramž
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Umjetnost ju je pratila odmalena. Diplomirala je klavir i završila klasičnu baletnu školu, iako su se njezini roditelji protivili želji da postane balerina

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Skromno i sretno smo živjeli. Mama je bila velika zvijezda, ali je ponekad bila i godinama bez posla. Svoju mamu obožavam kao osobu i kao umjetnicu, prisjetila se svojedobno. Bojana Gregorić Vejzović (54) odrasla je uz glumicu Božidarku Frajt i producenta Borisa Gregorića.

Roditelji su je držali podalje od lažnoga glamura. Željeli su da živi poput svih drugih djevojčica, bez privilegija. I nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima. Umjetnost ju je pratila odmalena. Diplomirala je klavir i završila klasičnu baletnu školu, iako su se njezini roditelji protivili želji da postane balerina. Od 1988. do 1990. plesala je u ansamblu zagrebačkog HNK, no ozljeda kuka tijekom "Labuđeg jezera" razdvojila ju je od plesa.

- Balet je bio moja velika ljubav, ali nakon ozljede svaki je sljedeći pokret donosio bol i više nije bilo užitka - prisjetila se. Nakon baleta okrenula se glumi. Završila je Akademiju dramske umjetnosti i izgradila dugu kazališnu i TV karijeru. Sa suprugom Enesom Vejzovićem ima sina Raula i kćer Zoe. S njima se rado vraća u Dubrovnik, grad koji voli odmalena.

- Dubrovnik i ja volimo se od 1975., prilažem i fotku kao dokaz. Tad se moglo sjediti na Orlandovim stepenicama. Oduvijek je bio mjesto susreta, veselja, prijateljstava, umjetnosti i ljepote - poručila je.

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