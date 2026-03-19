Znaš li tko sam? Predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu, a onda se okrenula duhovnoj glazbi...

Splitska pjevačica Albina Grčić, koja je krajem prošle godine iznenadila javnost odlukom o napuštanju pop glazbe i potpunom okretanju duhovnoj sceni, svoj novi životni put redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na blagdan svetog Josipa objavila je posebno emotivnu poruku posvećenu svecu zaštitniku, ali i vlastitom ocu.

- Danas slavimo sv. Josipa, sveca koji mi je posebno blizak, tihog čuvara moga srca. I nije mi čudno što sam upravo u njemu pronašla utočište. Jer isti taj osjećaj nosim kroz život - u svom tati. Sigurnost. Zaklon. Dom - poručila je Albina te nastavila:

- Prisutnost koja ne traži riječi, a govori najviše. Sv. Josip me podsjeća da najveće stvari ne viču, da se ljubav ne dokazuje riječima nego životom, da se ne traži priznanje ovdje, nego se živi za vječnost. Da rad može biti molitva. Da je povjerenje jače od svakog pitanja i da nema straha kad znaš u čijim si rukama. U svijetu koji stalno traži da se dokažeš, on šuti - i baš zato ostavlja najdublji trag - poručila je.

Albina se okrenula duhovnoj glazbi

Albina je Hrvatsku predstavlja na Eurosongu 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock', a osvojila je i nagradu Porin za novog izvođača godine. Međutim, već neko vrijeme živi daleko od estradnih reflektora. Povukla se iz javnosti i okrenula vjeri te duhovnoj glazbi.

- Iskreno, smatram da sam zatvorila jedna velika vrata mogućnosti, ali isto tako Bog mi je otvorio sto malih u kojima se puno bolje osjećam, u kojima mogu biti to što jesam… - rekla je ranije pjevačica za IN Magazin.

- Ja sam odrasla u takvom okruženju, tako da meni crkva nije strana i nije mi strana duhovna glazba i taj put. Ali, rekla bih da je došlo do nekog onako dubljeg kontakta, a samim time i tog poziva koji sam ja stvarno osjetila u svom srcu i odlučila slijediti ga - ispričala je.