Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPISALA EMOTIVNU OBJAVU

Znaš li tko sam? Predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu, a onda se okrenula duhovnoj glazbi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: instagram

Pjevačica je na društvenim mrežama, na blagdan svetog Josipa, napisala posvetu svome ocu. Ranije je otkrila zašto se povukla iz javnog života i koja je njezina nova ljubav

Admiral

Splitska pjevačica Albina Grčić, koja je krajem prošle godine iznenadila javnost odlukom o napuštanju pop glazbe i potpunom okretanju duhovnoj sceni, svoj novi životni put redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na blagdan svetog Josipa objavila je posebno emotivnu poruku posvećenu svecu zaštitniku, ali i vlastitom ocu. 

- Danas slavimo sv. Josipa, sveca koji mi je posebno blizak, tihog čuvara moga srca. I nije mi čudno što sam upravo u njemu pronašla utočište. Jer isti taj osjećaj nosim kroz život - u svom tati. Sigurnost. Zaklon. Dom - poručila je Albina te nastavila: 

Slučajno ili ne? Favoritkinje Lelek u kombinaciji boja kakve je imala pobjednica Dore 2021.

- Prisutnost koja ne traži riječi, a govori najviše. Sv. Josip me podsjeća da najveće stvari ne viču, da se ljubav ne dokazuje riječima nego životom, da se ne traži priznanje ovdje, nego se živi za vječnost. Da rad može biti molitva. Da je povjerenje jače od svakog pitanja i da nema straha kad znaš u čijim si rukama. U svijetu koji stalno traži da se dokažeš, on šuti - i baš zato ostavlja najdublji trag - poručila je. 

Albina se okrenula duhovnoj glazbi 

Albina je Hrvatsku predstavlja na Eurosongu 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock', a osvojila je i nagradu Porin za novog izvođača godine. Međutim, već neko vrijeme živi daleko od estradnih reflektora. Povukla se iz javnosti i okrenula vjeri te duhovnoj glazbi. 

Eurovision song contest first semi-final in Rotterdam
Eurovision song contest first semi-final in Rotterdam | Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell

- Iskreno, smatram da sam zatvorila jedna velika vrata mogućnosti, ali isto tako Bog mi je otvorio sto malih u kojima se puno bolje osjećam, u kojima mogu biti to što jesam… - rekla je ranije pjevačica za IN Magazin.

Albina Grčić: 'Moje obraćenje je i za obitelj bilo šok. Pozvao me Bog i ne vraćam se pop glazbi'

- Ja sam odrasla u takvom okruženju, tako da meni crkva nije strana i nije mi strana duhovna glazba i taj put. Ali, rekla bih da je došlo do nekog onako dubljeg kontakta, a samim time i tog poziva koji sam ja stvarno osjetila u svom srcu i odlučila slijediti ga - ispričala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi
UŽIVA U ITALIJI

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi

Popularna pjevačica oduševila je pratitelje detaljima s odmora u Italiji. Podijelila je niz opuštenih, ali i zavodljivih fotografija na kojima uživa uz bazen, upija sunce i ne skriva koliko joj godi mediteranski ritam. Uz prizore ukusne hrane, promatranja izloga i bezbrižnih trenutaka, Severina je pokazala kako izgleda pravi odmor.
Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva
AKO TE PITAJU...

Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva

Grašo je povezan s dvije tvrtke koje nemaju veze s glazbom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema posljednjim financijskim izvještajima imale ukupnu neto zaradu od 590.000 eura
Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele
CVITA SPREMA OSVETU

Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026