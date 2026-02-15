Slučajno ili ne? Favoritkinje Lelek u kombinaciji boja kakve je imala pobjednica Dore 2021.

Boje kreacije koje nose Lelekice na Dori podsjećaju na boje koje je 2021. godine na sebi imala Albina Grčić kada je pobijedila na Dori
Dok se Dora 2026. zahuktava i publika s nestrpljenjem iščekuje finale, sve je više pažnje usmjereno ne samo na glazbu, nego i na vizualni identitet natjecatelja. Među favoritima se ove godine ističe etno‑pop sastav Lelek, koji se svojim stilom i modnim odabirom posebno istaknuo.
Naime, boje kreacije koje nose Lelekice na Dori podsjećaju na boje i tonove koje su prije nekoliko godina obilježile nastup Albine Grčić na Dori 2021., kada je ona odnijela pobjedu.
Albina je tada nastupila u odjeći koju su potpisali dizajner Stefan Orlić i Juraj Zigman – styling koji je postao vrlo prepoznatljiv i često se navodi kao jedan od najzanimljivijih outfita u povijesti domaćih izbora za Eurosong zbog kombinacije futurističkog pristupa i upečatljive scenografije pred velikom publikom.
Ove godine, za Lelek kreacije potpisuje Nicolas Diamane, talentirani dizajner s kojim grupa već surađuje od prošlogodišnjih nastupa te je zajedno s njim razvila vizualni potpis za pjesmu „Andromeda”.
Diamane ističe kako je rad na kostimima pažljivo povezivao elemente tradicionalne estetike s modernim modnim izrazima – boje, teksture i detalji odražavaju emociju same skladbe, ali i povezanost s kulturnom baštinom, uz ručno aplicirane kristale i specifične falde na haljinama, piše Extravagant.
