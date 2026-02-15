Slučajno ili ne? Favoritkinje Lelek u kombinaciji boja kakve je imala pobjednica Dore 2021.

Dok se Dora 2026. zahuktava i publika s nestrpljenjem iščekuje finale, sve je više pažnje usmjereno ne samo na glazbu, nego i na vizualni identitet natjecatelja. Među favoritima se ove godine ističe etno‑pop sastav Lelek, koji se svojim stilom i modnim odabirom posebno istaknuo.

Naime, boje kreacije koje nose Lelekice na Dori podsjećaju na boje i tonove koje su prije nekoliko godina obilježile nastup Albine Grčić na Dori 2021., kada je ona odnijela pobjedu.

Foto: Fran Hitrec

Albina je tada nastupila u odjeći koju su potpisali dizajner Stefan Orlić i Juraj Zigman – styling koji je postao vrlo prepoznatljiv i često se navodi kao jedan od najzanimljivijih outfita u povijesti domaćih izbora za Eurosong zbog kombinacije futurističkog pristupa i upečatljive scenografije pred velikom publikom.

Opatija: Uzvanici na probi na crvenom tepihu uoči održavanja Dore | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ove godine, za Lelek kreacije potpisuje Nicolas Diamane, talentirani dizajner s kojim grupa već surađuje od prošlogodišnjih nastupa te je zajedno s njim razvila vizualni potpis za pjesmu „Andromeda”.

Diamane ističe kako je rad na kostimima pažljivo povezivao elemente tradicionalne estetike s modernim modnim izrazima – boje, teksture i detalji odražavaju emociju same skladbe, ali i povezanost s kulturnom baštinom, uz ručno aplicirane kristale i specifične falde na haljinama, piše Extravagant.

Foto: HRT