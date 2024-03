Znaš li tko sam? Prekinula je školovanje i odselila se iz Splita kako bi ostvarila svoje snove...

Mama me rodila carskim rezom, nije me primila u ruke pet mjeseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet mjeseci. Rodila me u osmome mjesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vrijeme, prisjetila se splitska pjevačica Severina (51) svojedobno.

Još kao dijete je pokazivala interes za glazbu, a s deset godina dobila je glavnu ulogu u mjuziklu 'Frane Štrapalo'. Tada su njezini roditelji, Ana i Sever Vučković, uvidjeli njezin glazbeni talent. U nadi da će jednog dana biti pjevačica, Severina se iz rodnog Splita preselila u Zagreb.

- Kad sam došla u Zagreb, iza sebe sam ostavila nezavršen četvrti razred srednje muzičke i uplakanu majku zbog toga. Svi u Zagrebu su bili stariji od mene. Da ne ispadnem glupa, morala sam ići u Kinoteku gledati sve Buñuelove filmove. Morala sam znati tko je Jacques Brel, tko je što napisao, nešto slično povijesti glazbe. Upisala sam se i u plesnu školu Fredi. Govorili su mi da moram biti ambiciozna, iako mi se ta riječ gadila. Ali sam odlučila da to mogu - rekla je Seve za Jutarnji list.

Početkom 1991. upoznaje skladatelja Zrinka Tutića, s kojim godinu poslije snima drugi album "Severina", s hitoidnim pjesmama "Tvoja prva djevojka" i "Kad si sam". Prošle je godine izdala 13. album.