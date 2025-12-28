Obavijesti

POZNATO TV LICE

Znaš li tko sam? S ekipom iz djetinjstva ima grupu Gerijatrija iz Holjevca: 'Simboličan naziv'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Instagram

Ono po čemu je svi znaju je njezina impresivna televizijska karijera. Upravo je ona bila jedna od novinarki koja je obilazila ratišta sa svojim kolegama

Rodila se 7. srpnja 1958. u Zagrebu, iznad Kvatrića, a odrasla je u novozagrebačkom Sigetu, u jednom od onih nebodera punih djece koja su trčala po livadama, na kojima tad još nije bilo sagrađenih crkava i vrtića, igrala se skrivača, lanca-probijanca, kauboja i Indijanaca, gumi gumija i sličnih igara na otvorenom. “Igra bi bila gotova tek kad bismo s balkona naših stanova začuli ono mamino: ‘Ručaaaak!’.

Foto: Instagram

Bilo je to lijepo odrastanje, neka gradska inačica družine iz ‘Vlaka u snijegu’, koja se okupljala pred ulazima u nebodere na putu do škole, zajedno smišljala nepodopštine, zajedno se veselila i dan-danas ostala povezana u WhatsApp grupi koju smo simbolično nazvali Gerijatrija iz Holjevca”, rekla je nedavno.

POPULARNI GLUMAC Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...
Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...

Karmela Vukov Colić (57) danas je direktorica Turističke zajednice Dugog Sela.

Foto: Privatni album/

Međutim, ono po čemu je svi znaju je njezina impresivna televizijska karijera. Upravo je ona bila jedna od novinarki koja je obilazila ratišta sa svojim kolegama. Tu je i “Dobro jutro, Hrvatska”, emisija koju je vodila 30 godina. Ima dvoje djece, a danas je i baka. Počela je i putovati, a otkrila je i strast prema kuhanju i pisanju kuharica. 

