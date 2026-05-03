Znaš li tko sam? Trebao je biti hokejaš, ali teška ozljeda noge odvela ga je prema glazbi...

Odrastao sam na 'Hit Depou' uz Hameda i Danielu, 'Svlačionice' Roberta Knjaza, Malnarovu 'Noćnu moru'... Kao klinci radili smo priloge 'Ljudi u crnom' za HRT u sklopu Nogometne televizije. Sjećam se prvih spotova, snimanja Ogrestina filma 'Crvena prašina' na Kustošiji, prisjetio se Marko Lasić Nered (47) svojedobno za Jutarnji list.

U zagrebačkim kvartovima odrastao je između dvije strasti, leda i glazbe. Kao član KHL Medveščak dane je provodio na klizalištu, u svlačionici i na putovanjima s reprezentacijom. Onda je sve naglo stalo. Teška ozljeda noge prekinula je taj ritam. U tišini koja je ostala nakon leda, počela se sve glasnije javljati glazba.

Tekstovi koje je pisao još kao klinac dobili su smisao, a energija koju je godinama ostavljao na klizalištu pronašla je novi izlaz. Krajem 90-ih upoznao je Marina Ivanovića Stoku i pokrenuo duo Nered & Stoka. Nadimak koji je odabrao nije bio slučajan. Bio je to odraz vremena, ulice i svega što se skupljalo iznutra. Izvan pozornice pronašao je mir u obitelji.

Sa suprugom Jelenom Utovac izgradio je život daleko od reflektora, a najveća radost su im kćeri Korina i Klara te sin Karlo.